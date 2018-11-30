Британская
актриса и модель Кара Делевинь привела в ужас поклонников неожиданным образом. Звезда сделала косплей на персонажа из Властелина
колец Голлума.
Британская
актриса и модель Кара Делевинь привела в ужас поклонников неожиданным образом. Звезда сделала косплей на персонажа из "Властелина
колец" Голлума.
Знаменитость
опубликовала ролик на своей странице в Instagram. В кадре голая лысая Кара шипит
с выпученными глазами, пристально смотря в объектив. "Моя прелесть", — сказала
она, забившись в угол.
Подписчики артистки обеспокоились
психологическим состоянием звезды. Всего за несколько часов он набрал миллионы
просмотров.