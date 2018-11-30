Британская актриса и модель Кара Делевинь привела в ужас поклонников неожиданным образом. Звезда сделала косплей на персонажа из Властелина колец Голлума.

Британскаяактриса и модель Кара Делевинь привела в ужас поклонников неожиданным образом. Звезда сделала косплей на персонажа из "Властелинаколец" Голлума.Знаменитостьопубликовала ролик на своей странице в Instagram. В кадре голая лысая Кара шипитс выпученными глазами, пристально смотря в объектив. "Моя прелесть", — сказалаона, забившись в угол.Подписчики артистки обеспокоилисьпсихологическим состоянием звезды. Всего за несколько часов он набрал миллионыпросмотров.