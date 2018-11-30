Срок уплаты налогов, изменения в функционале МФЦ, знак ГМО на продуктах питание и прочее. Дни.ру выяснили, как изменится жизнь россиян в преддверии Нового года 2019.

Срок уплаты налогов, изменения в функционале МФЦ, знак "ГМО" напродуктах питание и прочее. Дни.ру выяснили, как изменится жизнь россиянв преддверии Нового года 2019.И спи спокойнодекабря – последний день, когда необходимо оплатить налоги на землю,недвижимость и транспорт. У тех, кто просрочит оплату, долг начнеткаждодневно расти за счет пени. Соответственно, чем дольше гражданинбудет затягивать исполнение своих обязанностей, тем больше он заплатит вконечном итогеНеобходимопомнить, что в случае, если размер долга превысит 30 тысяч рублей, заграницу могут уже не пустить. Особенно это актуально для тех, кто решил встретить Новый год 2019 за границей. Ситуация может дойти до того, что платитьпридется по решению суда. Тогда с гражданина будет взиматься еще игоспошлина, а также сбор Федеральной службы судебных приставов.Крометого, к Новому году 2019 на сайте Федеральной налоговой службы можно будетузнать о долгах налогоплательщиков и совершенных ими правонарушениях.Прежде всего, эта мера полезны для бизнеса. Теперь перед тем, как иметьдело с какой-либо организацией, можно легко проверить ее надежность.МФЦ расширяет горизонтыК Новому году 2019 в многофункциональных центрах предоставления госуслуг можно будет получить водительские права и свидетельство о регистрации транспортного средства. Правда, пока такая возможность доступна лишь жителям Татарстана.Сейчасв многофункциональных центрах можно заменить просроченные или пришедшиев негодность права. В дальнейшем эксперимент с выдачей водительскихудостоверений в МФЦ планируется распространить на другие субъекты,включая столицы.Права "Сбере"Получить водительские права с декабря можно будет и в Сбербанке. Отделения главной кредитной организации страны начнут выдавать биометрическиеудостоверения со специальным микрочипом, содержащим сведения овладельце документа, включая электронную подпись и отпечатки данных.Биометрические права можно будет получить и в подразделенияхГосавтоинспекции, имеющих технические возможности для оформлениядокументов нового образца.Безопасные автоперевозкиС приближением Нового года 2019 вступят в силу изменения в федеральный закон "О безопасностидорожного движения". Осуществляющие перевозки пассажиров индивидуальныепредприниматели и юрлица будут обязаны соблюдать повышенные требованиябезопасности.Помимопрочего, закон обяжет создавать условия для повышения квалификацииводителей, обеспечивать стоянку транспортного средства, проводитьпредрейсовый контроль его технического состояния. Физлица,осуществляющие эксплуатацию автомобиля, также должны обеспечиватьсоответствие его технического состояния требованиям законодательства.Знак "ГМО" на продуктахТакже к Новому году 2019 начнут действовать изменения в Технический регламент Таможенногосоюза, в соответствии с которыми на упаковку продуктов питания, которыебыли изготовлены с использованием генетически модифицированныхорганизмов (ГМО) будет наноситься знак с надписью "ГМО". Эта мера нераспространяется на товары, в которых процент ГМО не превышает 0,9%.Тепловые счетчики придется поставитьТакжев декабре заканчивается срок для обязательной установки тепловыхсчетчиков собственниками помещений, где максимальное потребление теплане превышает 0,2 Гкал в час.