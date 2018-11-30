Кейт Миддлтон случайно встретилась с бывшей девушкой принца Уильяма на одной из студенческих вечеринок много лет назад. Очевидцы сообщают, что внук Елизаветы II сильно разозлился, когда его экс-возлюбленная раскрыла себя.

Кейт Миддлтон случайно встретилась с бывшей девушкой принцаУильяма на одной из студенческих вечеринок много лет назад. Очевидцы сообщают, что внук Елизаветы II сильноразозлился, когда его экс-возлюбленная раскрыла себя.Супруги познакомились во время учебы в университете в Шотландии,и некоторое время дружили, прежде чем их отношения стали романтическими.До этого у каждого из них уже был опыт общения с противоположным полом. На одной из студенческихвечеринок Кейт познакомилась с бывшей возлюбленной Уильяма Карли Масси-Берч. Принцочень разозлился, когда его подруга попыталась задеть Миддлтон.В биографической книге Кэти Николь "Создание королевскогороманса", опубликованной в 2011 году, автор утверждает, что в тот вечер сын принца Чарльза был "очень зол". Компания играла в игру "Я никогда не делал", в которой группалюдей по очереди рассказывает, что они никогда не делали в своей жизни. Тот,кто сделал эту вещь, должен был выпить шот. "Когда пришла очередь Карли, она сказала: "Яникогда не встречалась с двумя людьми из этой комнаты". Она прекрасно знала,что Уильям теперь должен был выпить алкоголь. "Она видела, что Кейт сидит рядомс ним", – вспоминает один из присутствующих.Тогда Уильям бросил на Карли "грозный взгляд" и прошептал:"Я не могу поверить, что ты могла сказать это". Все посетители были "шокированы" увиденным, и с тех пор Кейт практически не разговаривала с Карли,передает "". "Все знали, что они когда-то были вместе, но это был первыйраз когда принц подтвердил свои отношения с Карли", – поделился один очевидцев.Однако сейчас эта неприятная ситуация ушла в прошлое. Герцог и герцогиня Кембриджские воспитываюттроих детей – принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. Их свадьбасостоялась 29 апреля 2011 годав Вестминстерском аббатстве в Лондоне, спустя год после объявления о помолвке.