Кейт Миддлтон случайно встретилась с бывшей девушкой принца
Уильяма на одной из студенческих вечеринок много лет назад. Очевидцы сообщают, что внук Елизаветы II сильно
разозлился, когда его экс-возлюбленная раскрыла себя.
Кейт Миддлтон случайно встретилась с бывшей девушкой принца
Уильяма на одной из студенческих вечеринок много лет назад. Очевидцы сообщают, что внук Елизаветы II сильно
разозлился, когда его экс-возлюбленная раскрыла себя.
Супруги познакомились во время учебы в университете в Шотландии,
и некоторое время дружили, прежде чем их отношения стали романтическими.
До этого у каждого из них уже был опыт общения с противоположным полом. На одной из студенческих
вечеринок Кейт познакомилась с бывшей возлюбленной Уильяма Карли Масси-Берч. Принц
очень разозлился, когда его подруга попыталась задеть Миддлтон.
В биографической книге Кэти Николь "Создание королевского
романса", опубликованной в 2011 году, автор утверждает, что в тот вечер сын принца Чарльза был "очень зол". Компания играла в игру "Я никогда не делал", в которой группа
людей по очереди рассказывает, что они никогда не делали в своей жизни. Тот,
кто сделал эту вещь, должен был выпить шот. "Когда пришла очередь Карли, она сказала: "Я
никогда не встречалась с двумя людьми из этой комнаты". Она прекрасно знала,
что Уильям теперь должен был выпить алкоголь. "Она видела, что Кейт сидит рядом
с ним", – вспоминает один из присутствующих.
Тогда Уильям бросил на Карли "грозный взгляд" и прошептал:
"Я не могу поверить, что ты могла сказать это". Все посетители были "шокированы" увиденным, и с тех пор Кейт практически не разговаривала с Карли,
передает "". "Все знали, что они когда-то были вместе, но это был первый
раз когда принц подтвердил свои отношения с Карли", – поделился один очевидцев.
Однако сейчас эта неприятная ситуация ушла в прошлое. Герцог и герцогиня Кембриджские воспитывают
троих детей – принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. Их свадьба
состоялась 29 апреля 2011 года
в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, спустя год после объявления о помолвке.