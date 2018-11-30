Мужчина заранее знал пин-код

Мужчина заранее знал пин-кодВ Кольчугино местного жителя обвиняют в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Мужчина похитил банковскую карту у своей подруги. После этого он обналичил 8,5 тысяч рублей. Пин-код кольчугинец знал заранее, так как знакомая доверяла ему совершение покупок при помощи своей карточки.Ранее обвиняемый уже привлекался к уголовной ответственности за похожее преступление. Материалы уголовного дела направлены в суд.Полицейские напоминает гражданам о том, как важно предпринимать меры по сохранности своих сбережений! Не сообщайте свой пин-код никому и не храните его рядом с банковской картой. Если вы ее потеряли, сразу же позвоните в банк и заблокируйте.