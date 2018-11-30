Мужчина заранее знал пин-код
Мужчина заранее знал пин-код
В Кольчугино местного жителя обвиняют в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.
Мужчина похитил банковскую карту у своей подруги. После этого он обналичил 8,5 тысяч рублей. Пин-код кольчугинец знал заранее, так как знакомая доверяла ему совершение покупок при помощи своей карточки.
Ранее обвиняемый уже привлекался к уголовной ответственности за похожее преступление. Материалы уголовного дела направлены в суд.
Полицейские напоминает гражданам о том, как важно предпринимать меры по сохранности своих сбережений! Не сообщайте свой пин-код никому и не храните его рядом с банковской картой. Если вы ее потеряли, сразу же позвоните в банк и заблокируйте.