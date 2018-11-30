Специалист по языку тела выяснила, когда зародился конфликт между Меган Маркл и Кейт Миддлтон. Для этого эксперту пришлось внимательно изучить все совместные фотографии герцогинь.

Специалист по языку тела выяснила, когда зародился конфликтмежду Меган Маркл и Кейт Миддлтон. Для этого эксперту пришлось внимательно изучитьвсе совместные фотографии герцогинь.Джуди Джеймс определила точное время возникновения разногласий в отношениях Маркл и Миддлтон. Она утверждает, что все началось с тогомомента, когда они появились на одной сцене на ежегодном форумекоролевского благотворительного фонда в феврале этого года."Я считаю, что первые знаки будущего столкновения двух этих женщин можно наблюдать на мероприятии, где они оказались вместе со своими мужьямина одной сцене. Тогда они приобрели звание "фантастической четверки", которая будет заниматься филантропической деятельностью. Меган пыталась зеркально отразить позы Кейт, чтобы таким образом влиться в семью, однако все движения герцогинь доказывают, что их смех был неестественным", -сказала Джуди в интервью the Mirror."В какой-то момент дискуссии принц Уильям даже встал для того, чтобы уточнить, что идеяпроекта принадлежала его супруге. Он как будто попытался защитить свою "территорию" отзахватчика, – продолжила эксперт, – Миддлтон использовала те движения и позы, которыми она испытывала годами. Например, она смотрелаГарри в глаза, когда рассказывала шутку. Однако их контакт был прерван Маркл, которая попросила мужа поделиться этой шуткой с ней".В июле герцогини отправились на финал теннисного турнира на стадион Уимблдон. Специалист считает,что Меган в тот момент пыталась получше узнать Кейт. "Это была первая и единственная попытка подружиться.Женщины сидели близко друг другу, смеялись и иногда смотрели друг другу в глаза. Но после посещения стадиона мы видим толькоформальные позы. Обычно Миддлтон стоит всегда впереди, а Маркл – сзади нее илирядом. Вероятно, она внимательно рассматривает Кейт и пытается перенять ее опытили хочет понять, что ею движет", – поведала Джеймс.Известно, что супруга принца Уильяма всегда придерживается королевских традиций, а Меганобожает перемены. "Пока мы не можем до конца утверждать, что между женщинами существует открытая вражда. Нам будутвсячески доказывать, что их связывает крепкая дружба, а не прохладные формальные отношения", -заключила эксперт.Напомним, что в прошлую субботу, 24 ноября, герцог и герцогиня Сассекские объявили отом, что в следующем году собираются покинуть Ноттингемский коттедж, который находится на территории Кенсингтонского дворца – резиденции принца Уильям и Кейт. После этой новости стали распространяться слухи о том, что две семьи не могут жить вместе. Согласно официальной версиипара переберется во Фрогмор-хаусдля того, чтобы иметь больше места, когда родится их первенец.