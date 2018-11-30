Пятый сезон конкурса юных талантов Синяя птица подошел к экватору, и борьба за оставшиеся места в финале только накаляется. В это воскресенье зрителей ждет новая встреча с удивительными детьми и прекрасной музыкой.

Пятый сезон конкурса юных талантов "Синяя птица" подошел к экватору, и борьба за оставшиеся места в финале только накаляется. В это воскресенье зрителей ждет новая встреча с удивительными детьми и прекрасной музыкой.Как звучит Паганини на балалайке в виртуозном исполнении юной восьмилетней девочки? Какой дуэт получится из волынки и валторны? А также захватывающие акробатические трюки, хореографические номера от ансамбля имени Моисеева. И — впервые на конкурсе — невероятные велотрюки."Синяя птица" не перестает удивлять. Не пропустите новый выпуск захватывающего шоу — уже в это воскресенье в 18:50 на телеканале "Россия 1"."Сегодня велосипедист у нас был, до этого у нас была девушка на роликах, у нас даже на коньках уже выступали! Я все жду, когда бассейн к нам завезут и будут синхронистки выступать — это было бы уже совсем оригинально", — рассказал член жюри конкурса, народный артист России Николай Цискаридзе.