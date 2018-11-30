Ах, Настя, ах, чаровница! Казалось бы, чем еще можно удивить, когда все и всё уже давно видели? Но нет, балерина каждый раз находит такой ракурс, такой поворот, что люди сходят с ума. От возмущения или восторга – это не так важно. Главное, что нет равнодушных.

Ах, Настя, ах, чаровница! Казалось бы, чем еще можно удивить, когда все и всё уже давно видели? Но нет, балерина каждый раз находит такой ракурс, такой поворот, что люди сходят с ума. От возмущения или восторга – это не так важно. Главное, что нет равнодушных.Стоило выпасть первому снежку и ударить морозцу, как прославленная балерина скинула портки и бросилась закаляться. На своей странице в социальной сети она опубликовала очень сексуальный снимок, который подписала: "В жару и стужу жгучую. Всем, кто скучал по фирменному шпагату, посвящается".Поклонники бьются в экстазе – кажется, Настя переплюнула сама себя. "На сосульку или на морковку снеговика села?", "Такую роскошь может позволить себе только Волочкова", "Хороша, чертовка, так держать!", "Снежная королева, царица хайпа", "Соседям везет – каждую ночь что-то новенькое наблюдают", – пишут люди.Впрочем, нашлись и те, кто стал волноваться за здоровье бывшей звезды Большого и Мариинского театра. "Кормилицу застудишь", "Пельмени перемерзнут", "Конуру отморозишь!", "Сокровище не переохладите, Настя", "Это вам доктор посоветовал таким способом лечить такой вагинальный зуд?", "А если цистит?", "Как так можно относится к женскому здоровью? Пожалейте сидалище!", "Пилотку застудишь – нечего будет пионерам по провинциальным ДК показывать", – встревожены поклонники.А некоторые ханжи почему-то озаботились тем, как несовершеннолетняя дочь Волочковой реагирует на такие эквилибры. "Ариша постоянно видит, как мать по дому без трусов ходит, жалко ее психику", "От такой матери сбежать хочется", – считают морализаторы.Волочковой, впрочем, плевать. Она живет в свое удовольствие, радуется каждому дню, умеет удивлять и восхищать. И если бы ее не было, половина бы изданий в стране точно закрылось, ибо она дает всегда самые интересные новостные поводы.