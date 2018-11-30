Отказываясь от встречи с Владимиром Путиным, Дональд Трамп косвенно признал Крым российским, заявил сенатор Константин Косачев.

Отказываясь от встречи с Владимиром Путиным, Дональд Трамп косвенно признал Крым российским, заявил сенатор Константин Косачев.Он, в частности, указал на формулировку Трампа, которой тот мотивировал свой отказ: "Корабли и моряки не вернулись на Украину из России". Косачев указал, что корабли находятся в Керчи, то есть, в Крыму, соответственно, слова американского президента – "не что иное, как долгожданное признание Крыма российским".В свою очередь, председатель совета Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий считает, что отмена встречи президентов России и США вряд ли ухудшит и без того сложные отношениях двух стран. Он добавил, что реакция Запада на провокацию в Керченском проливе была "сравнительно сдержанной", и, возможно, реакция Трампа к существенным последствиям не приведет.Быстрицкий полагает, что Трамп был вынужден отменить переговоры с Путиным из-за внутриполитической обстановки и давления, которое оказывают на него оппоненты. Эксперт добавил, что вряд ли стоит ожидать встречи двух лидеров в ближайшее время.25 ноября в Керченском проливе были задержаны три украинских корабля и 24 моряка – они направлялись в Азовское море через территориальные воды РФ. Киев не уведомил Москву о проходе кораблей своих ВМС, и Россия расценила произошедшее как провокацию.