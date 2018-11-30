На заседании рабочей группы обсуждались новые направления сотрудничества

На заседании рабочей группы обсуждались новые направления сотрудничестваВ администрации Костромской области прошло заседание рабочей группы по развитию сотрудничества региона и Республики Беларусь. Стороны наметили сферы, в которых возможно расширение взаимодействия.В рамках встречи представители белорусского холдинга «АМКОДОР», его дилерского центра, Костромского автодорожного колледжа и предприятия «СВИСС КРОНО Леспром» Шарьинского района подписали соглашение о сотрудничестве в сфере подготовки кадров для лесной промышленности. Этот документ предусматривает организацию профессиональной подготовки и переподготовки специалистов для работы на белорусской технике, а также кадров для ее ремонта и обслуживания. Партнеры из союзного государства готовы предоставить для организации учебного процесса материально-техническую базу.