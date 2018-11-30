В Крым переброшен новый дивизион зенитных ракетно-пушечных комплексов Панцирь-С1. Они должны усилить противовоздушную оборону полуострова. Ранее в Министерстве обороны сообщили, что в Астраханской области прошли учения другого крымского дивизиона Панцирей. Комплексы ПВО отбивали атаки ударных самолетов, беспилотников и крылатых ракет.

В Крым переброшен новый дивизион зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1". Они должны усилить противовоздушную оборону полуострова, заявили агентству РИА Новости в пресс-службе Южного военного округа.Ранее в Министерстве обороны сообщили, что в Астраханской области прошли учения другого крымского дивизиона "Панцирей". Комплексы ПВО отбивали атаки ударных самолетов, беспилотников и крылатых ракет. Противника имитировали 50 разных мишеней. Все они были уничтожены даже несмотря на постановку помех и работу станций радиоэлектронного подавления.Также накануне, 29 ноября, в Крыму заступил на дежурство новый, четвертый по счету, дивизион зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф". Он находится в 20 километрах от границы с Украиной, рядом с городом Джанкой. Стоит добавить, что для прикрытия этих ЗРК обычно и используется "Панцирь-С1".Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" – система ПВО ближнего радиуса действия. Его ракеты способны достать воздушную цель на расстоянии до 20 километров и высоте до 15 километров. Радиус действия двух 30-миллиметровых пушек – 4 километра.Систем наведения у "Панциря-С1" две: радиолокационная и оптическая станции. ЗРПК нужно всего 4-6 секунд, чтобы отреагировать на угрозу. Причем комплексу даже не нужно для этого останавливаться. "Панцирь-С1" способен вести огонь на ходу.