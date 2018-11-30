Отмена президентом США Дональдом Трампом встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Аргентине не будет способствовать решению международных проблем, Москва будет ждать другого случая.

Отмена президентом США Дональдом Трампом встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Аргентине не будет способствовать решению международных проблем, Москва будет ждать другого случая.Как передает телеканал "Россия 24", об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в кулуарах саммита "Большой двадцатки" в Буэнос-Айресе.Он подчеркнул, что отмена двусторонней встречи не будет способствовать решению весьма важных международных проблем, но "насильно мил не будешь".Глава МИД России считает, что на решение Трампа повлияли русофобы в виде Украины и ее спонсоров, и в данной ситуации Москва будет ждать другого случая для двусторонней встречи.Как сообщил РИА Новости представитель американской администрации беседы "на ногах" в рамках саммита G20 между Трампом и Путиным не планируется.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что лидеры РФ и США могут пересечься на полях "Большой двадцатки" на "ногах", несмотря на отмену формальной встречи.29 ноября Трамп в Twitter оповестил международную общественность о том, что отменяет встречу с Путиным в Буэнос-Айресе из-за инцидента в Керченском проливе и будет готов к двусторонним переговорам, как только ситуация нормализуется.