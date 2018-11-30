Водитель автобуса снес легковой автомобиль и сбил двух человек на пешеходном переходе в Барнауле. Камера наблюдения зафиксировала момент аварии.

Водитель автобуса снес легковой автомобиль и сбил двух человек на пешеходном переходе в Барнауле. Камера наблюдения зафиксировала момент аварии.ДТП произошло около 10:45 утра в пятницу, 30 ноября, на углу проспекта Ленина и Мало-Тобольской улицы. В региональном управлении ГИБДД сообщили, что 57-летний водитель автобуса не выдержал безопасную дистанцию с впереди двигавшимся транспортным средством. На кадрах видно, что Nissan Bluebird остановился на перекрестке, чтобы пропустить пешеходов, а водитель автобуса и не думал тормозить.Пассажирский транспорт сначала врезался в легковушку, а затем сбил 19-летнюю девушку. Nissan развернуло на дороге, в результате он снес 62-летнего пешехода.Владелец Nissan и сбитый им мужчина оказались в больнице, девушку отпустили домой после оказания первой помощи.