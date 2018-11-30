В рамках начавшегося в Буэнос-Айресе саммита G20 президенты России и США смогут встретиться на ногах.

В рамках начавшегося в Буэнос-Айресе саммита G20 президенты России и США смогут встретиться "на ногах"."На ногах, конечно, все участники будут пересекаться", — сообщил РИА новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.При этом он не смог рассказать, чем в графике российского лидера будет заменена планировавшаяся ранее двусторонняя встреча с Дональдом Трампом."Пока непонятно, программа еще верстается, пока нечего сказать", — пояснил он.Ранее президент США в своем Twitter написал, что отменяет встречу с Путиным после инцидента в Керченском проливе. Решение было принято Трампом после разговора с госсекретарем Майком Помпео и советником по национальной безопасности Джоном Болтоном.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя эту ситуацию, отметила, что истинную причину отмены встречи все же следует искать во внутриполитической ситуации в США.