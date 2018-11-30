Дорогу покажете? Вероятно, в недалеком будущем эти слова начнут вызывать ностальгическую улыбку. В столице стартуют испытания автомобилей, которыми управляют роботы. Правда, на первых порах их все же будут страховать люди. Как распознать на улице машину-беспилотник?

Дорогу покажете? Вероятно, в недалеком будущем эти слова начнут вызывать ностальгическую улыбку. В столице стартуют испытания автомобилей, которыми управляют роботы. Правда, на первых порах их все же будут страховать люди. Как распознать на улице машину-беспилотник?То же самое, что человек, только без человека: все управление — через компьютер, вместо глаз — набор техники. Например, расстояние до объектов определяют стереокамеры, а ведет машину без водителя по дороге высокоточная навигация.Отличить беспилотники в общем потоке поможет литера "А" — она означает автономное вождение и предупреждает, что по соседству машина, управляемая роботом. По улицам Москвы в тестовом режиме умные машины с новым знаком поедут уже совсем скоро — в 2019 году."Планируется тестирование на дорогах общего пользования — в любом случае с участием пилота-испытателя и с соблюдением всех правил безопасности. Посмотрим, насколько технологии и компании готовы к внедрению таких транспортных средств", — говорит со-руководитель НТИ "Автонет" Александр Гурко.С 1 декабря компании смогут подавать заявки на тестирование своих беспилотников — об этом сегодня говорили разработчики на Urban Mobility Forum. Проверять умные машины будут на подмосковном полигоне научно-исследовательского института НАМИ. Пока среди потенциальных участников — создатели беспилотников для общественного транспорта: пассажирских автобусов и такси."Этот автомобиль сейчас представлен как тестовый, на нем специально размещены мониторы. Мы можем видеть, как работает система технического зрения. Когда появляется человек перед автомобилем, внутренняя электроника автомобиля получает команду либо на замедление, либо на изменение траектории. Это точно не фантастика, это сегодняшний день — мы сегодня можем создавать беспилотники", — объясняет руководитель рабочей группы по разработке беспилотных транспортных средств МАДИ Султан Жанказиев.Примирять человека с роботом планируют в течение нескольких лет. Эксперимент продлится до 2022 года.