Улицы турецкого Бодрума за пару часов превратились в полноводные реки после обрушившихся на провинцию Мугла проливных дождей. Местные жители сняли на видео бурные потоки под окнами своих домов.

Улицы турецкого Бодрума за пару часов превратились в полноводные реки после обрушившихся на провинцию Мугла проливных дождей, сообщает CNN Turk. Местные жители сняли на видео бурные потоки под окнами своих домов.Üzgünüm #Bodrum pic.twitter.com/WejC0FB1Jw— Sadece Burada (@SadeceBurada) November 29, 2018"Если бы муниципалитет создал необходимую инфраструктуру, то бодруму не пришлось бы проходить испытание водой", — заявили недовольные горожане.Их можно понять: судя по кадрам, улицы быстро превратились в некое подобие горных рек, которые уносили с собой не только мусор и рекламные конструкции, но и автомобили, в том числе фургоны. Нижние этажи зданий оказались затоплены, а у некоторых ливневок образовались многометровые воронки. Движение в городе фактически было парализовано.Bodrum haritadan silindi! #Bodrum #sel Mehmet Kocadon bu senin eserin ,utanmadan Muğla Büyükşehir’e aday oluyorsun bir de... pic.twitter.com/RpE14SKQ22— Tuna (@SaavrukLeblebi) November 29, 2018Синоптики заранее предупредили о надвигающемся на Муглу циклоне, однако это не спасло Бодрум от затопления. В настоящее время спасатели устраняют последствия разгула стихии и готовятся к новым неприятностям — сильные дожди в западном регионе Эгейского моря будут идти до конца недели.