Итальянский лыжник Федерико Пеллегрино одержал победу на лыжном спринте в рамках второго этапа Кубка мира, который проходит в норвежском Лиллестреме. Время победителя составило 3.19,17 секунды.

Итальянский лыжник Федерико Пеллегрино одержал победу на лыжном спринте в рамках второго этапа Кубка мира, который проходит в норвежском Лиллестреме. Время победителя составило 3.19,17 секунды.Вторым стал норвежский лыжник Эмиль Иверсен, время которого ставило 3.19,61 минуты. Третье место – за канадцем Алексом Харви. Его результат равен 3.19,85 минуты. Среди россиян лучший результат продемонстрировал Глеб Ретивых, который стал полуфиналистом этапа.Александр Большунов добрался до четвертьфинала. Однако он по-прежнему продолжает лидировать в общем зачете Кубка мира. В его активе 210 очков. Ближайший преследователь Иверсен набрал 176 баллов, а его соотечественник Йоханнес Клебо – 133.