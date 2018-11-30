Телеведущий помог оболганной пианистке. Она многим за многое в жизни благодарна.

Телеведущий помог оболганной пианистке. Она многим за многое в жизни благодарна.Когда год назад начался сериал под названием "Скандальный развод Джигарханяна", никто и подумать не мог, сколько продолжительным он окажется. Немалая заслуга в этом Андрея Малахова, в студии программы которого "Прямой эфир", молодая жена актера Виталина Цымбалюк-Романовская оказывалась около двадцати раз."Развод Джигарханяна с молодой женой в прямом эфире", "Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская: новая пара?", "Скандал: Прохор и Виталина оказались в психиатрической клинике", "Тайный роман Виталины и Прохора: Знакомство с родителями", "Тайный покровитель Виталины делает сенсационное признание", "Полиция пришла с обыском к жене Джигарханяна", "Теща Джигарханяна: "Зять сделал мою дочь несчастной" – это названия лишь некоторых программ о киевской пианистке, снятых Андреем Малаховым.Именно благодаря ему Цымбвалюк-Романовской удалось доказать, что не является воровкой и мошенницей на доверии, как ее часто называли. Она показала себя беззащитным ангелом, которого толпа хотела расстрелять за красоту и молодость. Но Малахов не позволил этого сделать.А сегодня помощь нужна уже и самому Андрею. В интернете начался сбор подписей под петицией, требующей закрыть его одиозную передачу. Карина Мишулина, Алика Смехова, Мария Шукшина, Андрей Мерзликин и другие знаменитости требуют "защитить заслуженных людей России от шакалов телевидения". "В этих программах раздуты лживые факты их личной жизни. Подобные передачи разрушают семейные традиционные ценности, которые заложены в русском народе генетически. Участниками программ становятся люди откровенно аморального поведения, демонстрирующие свои пороки на публику, и получающие огромные деньги от телеканалов. Это смотрят наши дети. Требуем законодательно запретить такие программы, спасти общество от деградации, духовного и психологического развращения!" - говорится в тексте петиции.Но Виталина Цымбалюк-Романовская категорически против. Она встала на защиту Малахова и его проекта. "Помните, около года назад "гуляли" такие петиции с требованием "справедливо" меня наказать, желательно посадить в тюрьму, вздыхает Виталина. – Вдруг оказалось, к сожалению, на примере моей истории, что многие – в прошлом заслуженные люди! – совершенно асоциальны и не умеют себя вести даже на ток-шоу... А ток-шоу – это единственная возможность публично противостоять несправедливости в любом ее проявлении. Да, это неудобно. Мы о многом стыдимся думать и говорить открыто – и этих комплексов оказалось слишком много. Те, кто требуют закрытия ток-шоу – просто боятся смотреть правде в глаза. А еще есть такая особенность – яркие личности всегда были интересны и востребованы. И если такого человека изолировать – всем будет спокойно и хорошо. А здесь, как назло, это телевидение...Рассказала она и о личном отношении к Малахову. "Я всегда буду благодарить его за это и желать Успеха, Рейтингов и народной любви. "Берегите себя и своих близких!", как говорит Андрей", – улыбается бывшая жена Джигарханяна.Напомним, Мировой суд Москвы постановил назначить 200 часов обязательных работ Виталине Цымбалюк-Романовской и 200 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда Армену Джигарханяну по статье о нарушении тайны личной жизни. При этом прокурор просил для обвиняемой 250 часов обязательных работ. Защитники просили оправдать подсудимую. Сама Цымбалюк-Романовская вины за собой не признавала.