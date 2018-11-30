Гоген Солнцев и Дарья Друзьяк встретились на вечеринке. У звезд скандально известного телепроекта Дом-2 оказалось много общего.

Гоген Солнцев и Дарья Друзьяк встретились на вечеринке. У звезд скандально известного телепроекта "Дом-2" оказалось много общего.В одном из столичных караоке-клубов продюсер Диана Бичарова, с которой в свое время начала сотрудничать дважды изнасилованная Диана Шурыгина, однако женщины вскоре расстались, отметила свой день рождения в обществе друзей. Так, поздравить именинницу пришли певец Сергей Пенкин, психолог Наталья Толстая, бывший участник "Дома-2" Степан Меньщиков и многие другие.Не остались в стороне и Гоген Солнцев с Дарьей Друзьяк. Гоген явился в одиночестве. Уже порядка нескольких недель он в ссоре со своей престарелой супругой Екатериной Терешкович, которая, по словам Гогена, опозорила его на всю страну, когда устроила грязную драку с собственной дочерью на шоу Андрея Малахова "Прямой эфир".Кстати, на том же шоу известного телеведущего прославилась и Дарья Друзьяк, сообщившая, будто ждет ребенка от популярного исполнителя Александра Серова. "Дом-2", "Прямой эфир", Андрей Малахов, проблемы в личной жизни – неудивительно, что вечеринке Гоген и Дарья сумели быстро найти общий язык.Более того, Солнцев и Друзьяк переглядывались и шептались, утверждает . Издание высказало мнение, что супруг престарелой Терешкович явно флиртовал с беременной любовницей Серова. Ранее в интервью Гоген признался, что находится в ужасе от поведения своей жены-старушки. "Я думаю, тут вмешались психотропные препараты или алкоголь. Я не могу об этом абсолютно точно сказать. Но так измениться человек не может. Думаю, что-то повлияло на ее психику. Из милой девушки она превратилась в одержимого демоном человека", – констатировал расстроенный Гоген.