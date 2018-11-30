Континентальная хоккейная лига завершила определение последних участников Матча всех звезд, который пройдет 19 и 20 января 2019-го года в Казани. В ходе третьего этапа последних 16 хоккеистов выбирали представители лиги.
Континентальная хоккейная лига завершила определение последних участников Матча всех звезд, который пройдет 19 и 20 января 2019-го года в Казани. В ходе третьего этапа последних 16 хоккеистов выбирали представители лиги.
Лиге предстояло выбрать по одному вратарю и защитнику, а также двум нападающим. Всего в главном хоккейном шоу сезона примут участие 44 игрока, представляющие 23 клуба лиги, сообщает официальный сайт КХЛ.
В дивизионе Боброва выступят:
вратари Юлиус Гудачек ("Спартак"), Магнус Хелльберг (СКА);
защитники Мэтью Майоне ("Динамо", Рига), Патрик Херсли (СКА), Сами Леписте ("Йокерит"), Миика Койвисто ("Динамо", Москва);
Нападающие Линус Винделль ("Динамо", Рига), Никита Гусев (СКА), Дмитрий Кагарлицкий ("Динамо", Москва), Александр Хохлачев ("Спартак") и Александр Барабанов (СКА).
Дивизион Тарасова:
вратари Илья Сорокин (ЦСКА) и Константин Барулин ("Сочи");
защитники Якуб Накладал ("Локомотив"), Никита Нестеров (ЦСКА), Александр Елесин ("Локомотив") и Кристиан Хенкель (Динамо", Минск);
нападающие Кирилл Капризов (ЦСКА), Андрей Локтионов ("Локомотив"), Миро Аалтонен ("Витязь"), Михал Ржепик ("Слован") и Эрик О'Делл ("Сочи").
Дивизион Харламова:
вратари Якуб Коварж ("Автомобилист") и Владислав Подъяпольский ("Ак Барс");
защитники Пол Постма ("Ак Барс"), Никита Трямкин ("Автомобилист"), Виктор Антипин ("Металлург") и Денис Баранцев ("Торпедо");
нападающие Сергей Мозякин ("Металлург"), Найджел Доус ("Автомобилист"), Виталий Кравцов ("Трактор"), Юусо Пуустинен ("Нефтехимик") и Стеффан Да Коста ("Автомобилист").
Дивизион Чернышева:
вратари Юха Метсола ("Салават Юлаев") и Игорь Бобков ("Авангард");
защитники Филипп Ларсен ("Салават Юлаев"), Даррен Диц ("Барыс"), Марк-Андре Граньяни ("Амур"), Ян Коларж ("Амур");
нападающие Сергей Широков ("Авангард"), Илья Михеев ("Авангард"), Антон Бурдасов ("Салават Юлаев"), Роман Старченко ("Барыс") и Никита Михайлов ("Сибирь").