Континентальная хоккейная лига завершила определение последних участников Матча всех звезд, который пройдет 19 и 20 января 2019-го года в Казани. В ходе третьего этапа последних 16 хоккеистов выбирали представители лиги.

Континентальная хоккейная лига завершила определение последних участников Матча всех звезд, который пройдет 19 и 20 января 2019-го года в Казани. В ходе третьего этапа последних 16 хоккеистов выбирали представители лиги.Лиге предстояло выбрать по одному вратарю и защитнику, а также двум нападающим. Всего в главном хоккейном шоу сезона примут участие 44 игрока, представляющие 23 клуба лиги, сообщает официальный сайт КХЛ.В дивизионе Боброва выступят:вратари Юлиус Гудачек ("Спартак"), Магнус Хелльберг (СКА);защитники Мэтью Майоне ("Динамо", Рига), Патрик Херсли (СКА), Сами Леписте ("Йокерит"), Миика Койвисто ("Динамо", Москва);Нападающие Линус Винделль ("Динамо", Рига), Никита Гусев (СКА), Дмитрий Кагарлицкий ("Динамо", Москва), Александр Хохлачев ("Спартак") и Александр Барабанов (СКА).Дивизион Тарасова:вратари Илья Сорокин (ЦСКА) и Константин Барулин ("Сочи");защитники Якуб Накладал ("Локомотив"), Никита Нестеров (ЦСКА), Александр Елесин ("Локомотив") и Кристиан Хенкель (Динамо", Минск);нападающие Кирилл Капризов (ЦСКА), Андрей Локтионов ("Локомотив"), Миро Аалтонен ("Витязь"), Михал Ржепик ("Слован") и Эрик О'Делл ("Сочи").Дивизион Харламова:вратари Якуб Коварж ("Автомобилист") и Владислав Подъяпольский ("Ак Барс");защитники Пол Постма ("Ак Барс"), Никита Трямкин ("Автомобилист"), Виктор Антипин ("Металлург") и Денис Баранцев ("Торпедо");нападающие Сергей Мозякин ("Металлург"), Найджел Доус ("Автомобилист"), Виталий Кравцов ("Трактор"), Юусо Пуустинен ("Нефтехимик") и Стеффан Да Коста ("Автомобилист").Дивизион Чернышева:вратари Юха Метсола ("Салават Юлаев") и Игорь Бобков ("Авангард");защитники Филипп Ларсен ("Салават Юлаев"), Даррен Диц ("Барыс"), Марк-Андре Граньяни ("Амур"), Ян Коларж ("Амур");нападающие Сергей Широков ("Авангард"), Илья Михеев ("Авангард"), Антон Бурдасов ("Салават Юлаев"), Роман Старченко ("Барыс") и Никита Михайлов ("Сибирь").