Математики назвали три фильма, которые сильнее всего повлияли на развитие искусства. Их исследование было опубликовано 30 ноября в журнале Applied Network Science

Ученые разработали метод, который позволяет оценивать влиятельность фильмов по тому, как часто на них ссылаются в других кинокартинах. По мнению математиков, этот подход объединит все фильмы в своеобразную сеть из множества узлов, размер которых напрямую зависит от частоты упоминаний.С помощью интернет-базы IMDb, которая содержит информацию по 47 тыс. кинокартин, 20 тыс. режиссеров и 400 тыс. актеров, математики составили список самых влиятельных фильмов и их авторов.Лидером проката стал фильм Волшебник страны Оз, снятый Виктором Флемингом в 1939 году. Последующие места занимают Звездные войны Джорджа Лукаса, Психо Альфреда Хичкока, Кинг-Конг Мериана Купера, Космическая одиссея Стэнли Кубрика и Франкенштейн Джеймса Уэлла.Ученые применили этот метод и для составления рейтинга режиссеров и актеров. В тройку лидеров самых влиятельных создателей кино вошли Альфред Хичкок, Стивен Спилберг и Брайан де Пальма. В свою очередь, самыми сильными оказались образы Сэмьюэла Джексона, Клинта Иствуда и Тома Круза.