Аргентинский нападающий Барселоны Лионель Месси был признан лучшим игроком минувшего 5-го тура Лиги чемпионов по результатам голосования на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). В матче против ПСВ (2:1) аргентинец отметился забитым мячом и голевым пасом.
<a href="http://33live.ru/novosti/30-11-2018-messi-priznan-luchshim-futbolistom-tura-ligi-chempionov.html" target="_blank">Месси признан лучшим футболистом тура Лиги чемпионов</a> - Аргентинский нападающий Барселоны Лионель Месси был признан лучшим игроком минувшего 5-го тура Лиги чемпионов по результатам голосования на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). В матче против ПСВ (2:1) аргентинец отметился забитым мячом и голевым пасом.
[url=http://33live.ru/novosti/30-11-2018-messi-priznan-luchshim-futbolistom-tura-ligi-chempionov.html]Месси признан лучшим футболистом тура Лиги чемпионов[/url] - Аргентинский нападающий Барселоны Лионель Месси был признан лучшим игроком минувшего 5-го тура Лиги чемпионов по результатам голосования на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). В матче против ПСВ (2:1) аргентинец отметился забитым мячом и голевым пасом.