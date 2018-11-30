Аргентинский нападающий Барселоны Лионель Месси был признан лучшим игроком минувшего 5-го тура Лиги чемпионов по результатам голосования на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). В матче против ПСВ (2:1) аргентинец отметился забитым мячом и голевым пасом.

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси был признан лучшим игроком минувшего 5-го тура Лиги чемпионов по результатам голосования на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). В матче против ПСВ (2:1) аргентинец отметился забитым мячом и голевым пасом.