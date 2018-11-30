Доминирующей причиной, из-за которой Дональд Трамп отменил встречу с Владимиром Путиным, стала внутриполитическая ситуация в США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Доминирующей причиной, из-за которой Дональд Трамп отменил встречу с Владимиром Путиным, стала внутриполитическая ситуация в США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее Трамп в своем Twitter написал, что отменяет встречу с Путиным после инцидента в Черном море. Американский президент также выразил надежду на "содержательный саммит" после разрешения ситуации.Несмотря на то, что провокация, устроенная Киевом в Керченском проливе, — публично заявленная причина отмены встречи, ответы все же следует искать во внутриполитической ситуации в США, подчеркнула Захарова.Происходящее в Вашингтоне довольно сложно проанализировать, поскольку стратегия политических элит там меняется "каждую минуту, каждую секунду", но глобально речь идет о жесткой схватке, результатом которой, в том числе, является и "осложнение отношений США с различными странами" и международными организациями, добавила Захарова.