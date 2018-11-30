Улицу Сперанского, возможно, начнут соединять с улицей Чапаева в 2019-ом году. Если областной департамент транспорта поможет городу деньгами. Вопрос был поднят на сегодняшнем приёма населения Андреем Шохиным.

Улицу Сперанского, возможно, начнут соединять с улицей Чапаева в 2019-ом году. Если областной департамент транспорта поможет городу деньгами. Вопрос был поднят на сегодняшнем приёма населения Андреем Шохиным. Только первый этап работ оценивается в 78-мь миллионов рублей. Состоять он будет в продлении дороги. Продолжение, скорее всего, сделают полукругом, потому что подъём здесь очень крутой. Изначально из тупика собирались сделать полноценный перекрёсток, чтобы автомобилисты могли ехать не только на Чапаева, но и поворачивать на улицу Василисина и Пугачёва. Но строительство форсирует региональный народный фронт в лице активиста Сергея Федяева. В результате, если деньги из Дорожного Фонда придут, будет заасфальтирован только подъём до Чапаева.Андрей Шохин, глава администрации г. Владимира: "Всё упирается у нас в Дорожный фонд. На следующий год опять заявились - опять проводим разговоры с департаментом, чтобы нам включили стройку, причём первым этапом. Там на два этапа разбиваем строительство - сначала напрямую".При этом саму улицу расширять не планируют, как и сносить несколько частных домов, как планировалось изначально. Стоят эти дома напротив психоневралогического диспансера. Вообщем на первом этапе сама улица изменится мало. Только увеличится трафик за счёт машин из микрорайона 8-ЮЗ, где по самым скромным подсчётам проживает порядка 30-ти тысяч человек. Ситуация может развернуться следующим образом: водители, желая обогнуть пробку на Верхней Дуброве, устремятся на Чапаева. Улица не справится с возросшим потоком автомобилей и тоже встанет. К решению проблемы можно было бы подойти комплексно, cоединив микрорайон 8-ЮЗ ещё и с улицей Диктора Левитана. Но "Народный фронт" об этом предпочитает не говорить. Зато говорят жители домов вдоль Чапаева. Дворы здесь сквозные, жителям запрещают перегораживать их шлагбаумами и бетонными блоками. Водители этим пользуются.Ольга, житель дома № 12 по ул. Василисина: "На Диктора Левитана, чтобы выезжали. А вот здесь даже с детьми погулять - это невозможно. Дорогу невозможно перейти - никто не останавливается. Это очень тяжело".Наталья Королькова, житель дома № 12 по ул. Василисина: "Машины носятся, скорость не сбавляя. Сколько уж тут кошек передавили - я вообще молчу. И дети вот выбегают."