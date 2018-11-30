Певец уже решил, какой презент хочет получить на Новый год. Стас Пьеха признался, что мечтает об iPhone X.

Певец уже решил, какойпрезент хочет получить на Новый год. Стас Пьеха признался, что мечтает об iPhone X.Артист может себе позволитькупить новую модель айфона, но делать этого не собирается принципиально. Пословам Пьехи, он ждетсмартфон в подарок только от близких ему людей."У меня есть все,что я хочу, кроме десятого айфона... Мне его должны подарить… Я же артист, мнехоть какая-то халява должна быть?", – приводит слова исполнителя сайт . Если же получитьжелаемый презент не удастся, звезда продолжит пользоваться айфоном староймодели.Стас добавил, что не планирует объявлять сбор средств средифанатов, передаетА если телефон все-таки ему подарят, певец обещает сделать отличные снимки вотпуске из теплой страны, куда он собирается улететь после всех праздничныхмероприятий.Артистзаявил, что и сам не останется в долгу перед близкими. Он уже приготовил частьподарков семье. "Кое-что уже купил сыну, бабушке, маме, сестре, племяннице", -отметил Пьеха.Напомним, в октябрепоклонники забеспокоились о самочувствии Стаса. Певец был госпитализированиз-за проблем с поджелудочной железой. Как рассказал артист, после приступа панкреатита онрешил изменить свои привычки и рацион питания.