Международный олимпийский комитет присудил самбо временный статус олимпийского вида спорта. Данное решение было принято на заседании исполнительного комитета организации, которое прошло в Токио.

Международный олимпийский комитет присудил самбо временный статус олимпийского вида спорта. Данное решение было принято на заседании исполнительного комитета организации, которое прошло в Токио."Мечта всех самбистов мира сегодня сбылась – теперь самбо как вид спорта получило временное признание Международным олимпийским комитетом", — приводит ТАСС слова президента Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков.Благодаря этой мере от МОК самбо в дальнейшем может быть признано олимпийской дисциплиной. Помимо этого, это позволит спорту получать ежегодное финансирование от международной организации. Напомним, что самбо является национальным и приоритетным видом спорта в России.