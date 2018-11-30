Поводов для новых санкций в отношении России искать не нужно – их можно просто объявлять. Мария Захарова решила облегчить задачу премьер-министру Великобритании Терезе Мэй.

Поводов для новых санкций в отношении России искать не нужно– их можно просто объявлять. Мария Захарова решила облегчить задачу премьер-министруВеликобритании Терезе Мэй.Лондон может не утруждать себя поисками новых поводов -вроде инцидента в Керченском проливе. Терезе Мэй достаточно призывать к новымограничениям."Думаю, им можно успокоиться и не называть поводы.Таким образом там считают возможным влиять на повестку, это просто их подход. Зачем обговариватьситуацию в Керчи – можно просто говорить, что нужны новые санкции в адресРоссии. Это просто мантры: меняется сценография, а танец остается тем же",– заявила официальный представитель МИД России.Мария Захарова также прокомментировала провокации вотношении российских диппредставительств в Киеве и Львове. Она напомнила осудьбе консульства России в Крыму. "Наш недавний исторический примерговорит о том, что меняется статус. Было генконсульство в Симферополе, а потомоно стало представительством МИД России. Бывает и так!", – подчеркнуладипломат.Комментарий Захаровой касался акций украинских радикалов,которые устроили провокации у российских дипломатических представительств вКиеве и во Львове. 26 ноября у здания генконсульства России во Львове радикалыподожгли автомобильные покрышки. Российское посольство в Киеве – забросалидымовыми шашками.Поводом для акций стал инцидент в Керченском проливе. Днем ранее 3 корабля украинских ВМС совершили провокацию в Керченском проливе. Суда "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили границу и вторглись в территориальные воды России. Экипажи не реагировали на законные требования российской стороны прекратить опасное маневрирование и остановиться.Российские пограничники вынудили суда прекратить движение, пришлось применить оружие. Корабли и экипажи арестованы. Как выяснилось, среди членов экипажей были сотрудники СБУ.