Поводов для новых санкций в отношении России искать не нужно
– их можно просто объявлять. Мария Захарова решила облегчить задачу премьер-министру
Великобритании Терезе Мэй.
Поводов для новых санкций в отношении России искать не нужно
– их можно просто объявлять. Мария Захарова решила облегчить задачу премьер-министру
Великобритании Терезе Мэй.
Лондон может не утруждать себя поисками новых поводов -
вроде инцидента в Керченском проливе. Терезе Мэй достаточно призывать к новым
ограничениям.
"Думаю, им можно успокоиться и не называть поводы.
Таким образом там считают возможным влиять на повестку, это просто их подход. Зачем обговаривать
ситуацию в Керчи – можно просто говорить, что нужны новые санкции в адрес
России. Это просто мантры: меняется сценография, а танец остается тем же",
– заявила официальный представитель МИД России.
Мария Захарова также прокомментировала провокации в
отношении российских диппредставительств в Киеве и Львове. Она напомнила о
судьбе консульства России в Крыму. "Наш недавний исторический пример
говорит о том, что меняется статус. Было генконсульство в Симферополе, а потом
оно стало представительством МИД России. Бывает и так!", – подчеркнула
дипломат.
Комментарий Захаровой касался акций украинских радикалов,
которые устроили провокации у российских дипломатических представительств в
Киеве и во Львове. 26 ноября у здания генконсульства России во Львове радикалы
подожгли автомобильные покрышки. Российское посольство в Киеве – забросали
дымовыми шашками.
Поводом для акций стал инцидент в Керченском проливе. Днем ранее 3 корабля украинских ВМС совершили провокацию в Керченском проливе. Суда "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили границу и вторглись в территориальные воды России. Экипажи не реагировали на законные требования российской стороны прекратить опасное маневрирование и остановиться.
Российские пограничники вынудили суда прекратить движение, пришлось применить оружие. Корабли и экипажи арестованы. Как выяснилось, среди членов экипажей были сотрудники СБУ.