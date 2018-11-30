В Москве отреагировали на запрет Киева на въезд россиянам от 16 до 60 лет. По словам пресс-секретаря МИД России Марии Захаровой, на Украине произошел полный развал государственного устройства. В такой ситуации говорить о зеркальных мерах просто страшно, заявила она.

В Москве отреагировали на запрет Киева на въезд россиянам от 16 до 60 лет. По словам пресс-секретаряМИД России Марии Захаровой, на Украине произошел полный развалгосударственного устройства. В такой ситуации говорить о зеркальныхмерах "просто страшно", заявила она.По ее словам, если попробовать принять симметричные меры, то это может привести к помешательству. Происходящее в Незалежной, полагает Захарова, является признаком развала государственного устройства, спровоцированным "дикими телодвижениями" официального Киева.Официальныйпредставитель МИД России подчеркнула, что власти Украины намереныиспользовать военное положение в собственных корыстных целях. Захаровапояснила, что президенту страны Петру Порошенко нужно поднять рейтинг,значительно просевший за последнее время.О запрете на въезд на Украину для россиян от 16 до 60 лет Петр Порошенко написал на своей странице в Twitter.По его словам, Киев таким образом намерен предотвратить некие операции,которые россияне якобы планировали осуществить еще несколько лет назад.В воскресенье, 25 ноября, три корабля военно-морских сил Незалежной вторглись в территориальные воды России. Спустя несколько часов суда были задержаныпограничниками Федеральной служба безопасности (ФСБ) и доставлены впорт Керчь. Против нарушителей возбудили уголовные дела о незаконномпересечении границы. Украина, в свою очередь, ввела военное положение вюго-восточных областях до конца декабря текущего года.Напомним,в 2015 году Украина отменила авиасообщение с Россией. Кроме того, вКиеве обсуждают возможность остановки железнодорожных пассажирскихперевозок между странами. Ранее сообщалось, что соответствующее решениевласти Незалежной могут принять до конца года.