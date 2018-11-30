В Москве отреагировали на запрет Киева на въезд россиянам от 16 до 60 лет. По словам пресс-секретаря
МИД России Марии Захаровой, на Украине произошел полный развал
государственного устройства. В такой ситуации говорить о зеркальных
мерах просто страшно, заявила она.
В Москве отреагировали на запрет Киева на въезд россиянам от 16 до 60 лет. По словам пресс-секретаря
МИД России Марии Захаровой, на Украине произошел полный развал
государственного устройства. В такой ситуации говорить о зеркальных
мерах "просто страшно", заявила она.
По ее словам, если попробовать принять симметричные меры, то это может привести к помешательству. Происходящее в Незалежной, полагает Захарова, является признаком развала государственного устройства, спровоцированным "дикими телодвижениями" официального Киева.
Официальный
представитель МИД России подчеркнула, что власти Украины намерены
использовать военное положение в собственных корыстных целях. Захарова
пояснила, что президенту страны Петру Порошенко нужно поднять рейтинг,
значительно просевший за последнее время.
О запрете на въезд на Украину для россиян от 16 до 60 лет Петр Порошенко написал на своей странице в Twitter.
По его словам, Киев таким образом намерен предотвратить некие операции,
которые россияне якобы планировали осуществить еще несколько лет назад.
В воскресенье, 25 ноября, три корабля военно-морских сил Незалежной вторглись в территориальные воды России. Спустя несколько часов суда были задержаны
пограничниками Федеральной служба безопасности (ФСБ) и доставлены в
порт Керчь. Против нарушителей возбудили уголовные дела о незаконном
пересечении границы. Украина, в свою очередь, ввела военное положение в
юго-восточных областях до конца декабря текущего года.
Напомним,
в 2015 году Украина отменила авиасообщение с Россией. Кроме того, в
Киеве обсуждают возможность остановки железнодорожных пассажирских
перевозок между странами. Ранее сообщалось, что соответствующее решение
власти Незалежной могут принять до конца года.