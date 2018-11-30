Волосы с наступлением холодов нуждаются в тщательном уходе. Особенно опасно хождение зимой без шапок – это чревато как облысением, так и множеством других проблем.

Волосы с наступлением холодов нуждаются в тщательном уходе. Особенноопасно хождение зимой без шапок – это чревато как облысением, так и множествомдругих проблем.Зимой кожа и волосы становятся уязвимыми. На них действуюттакие неблагоприятные факторы, как мороз, ветер, работа отопительных систем вжилых домах и офисах. Чтобы избежать проблем, надо носить теплую одежду,соблюдать режим питания и использовать защитные кремы."Сочетаниенизких температур, слишком сухого воздуха в помещении и недостатка витаминов,от которых многие страдают в зимнее время, приводит к неприятным последствиям.При низких температурах носите головной убор – это поможет избежать спазмасосудов, который приводит к воспалительным заболеваниям, спонтанному иочаговому выпадению волос", – рассказал агентству городских новостей "Москва"сообщил главный дерматовенеролог и косметолог департамента здравоохранениястолицы Николай Потекаев.По словам медика, смена климата – стресс для организма. Кожазимой обезвожена, и в это время стоит пересмотреть ежедневную программу ухода,сделав акцент на увлажнении вечером, а на питании – в утреннее время. Крометого, в зимнее время могут обостряться хронические заболевания, такие какатопический дерматит и псориаз, холодовая крапивница. Лечение в таких случаяхдолжен подбирать врач.Главное, предупреждает профессор – не впадать в крайности.Не стоит садиться внезапно на вегетарианскую диету или бесконтрольно приниматьразные витамины. Надо просто соблюдать баланс – в том числе и водный. Питьчистую или минеральную воду, зеленый и травяной чаи. Проветривать помещение,установить увлажнитель воздуха. Можно держать под рукой баллончик с термальнойводой и орошать лицо несколько раз в день, передает агентство "Москва".