Волосы с наступлением холодов нуждаются в тщательном уходе. Особенно
опасно хождение зимой без шапок – это чревато как облысением, так и множеством
других проблем.
Волосы с наступлением холодов нуждаются в тщательном уходе. Особенно
опасно хождение зимой без шапок – это чревато как облысением, так и множеством
других проблем.
Зимой кожа и волосы становятся уязвимыми. На них действуют
такие неблагоприятные факторы, как мороз, ветер, работа отопительных систем в
жилых домах и офисах. Чтобы избежать проблем, надо носить теплую одежду,
соблюдать режим питания и использовать защитные кремы.
"Сочетание
низких температур, слишком сухого воздуха в помещении и недостатка витаминов,
от которых многие страдают в зимнее время, приводит к неприятным последствиям.
При низких температурах носите головной убор – это поможет избежать спазма
сосудов, который приводит к воспалительным заболеваниям, спонтанному и
очаговому выпадению волос", – рассказал агентству городских новостей "Москва"
сообщил главный дерматовенеролог и косметолог департамента здравоохранения
столицы Николай Потекаев.
По словам медика, смена климата – стресс для организма. Кожа
зимой обезвожена, и в это время стоит пересмотреть ежедневную программу ухода,
сделав акцент на увлажнении вечером, а на питании – в утреннее время. Кроме
того, в зимнее время могут обостряться хронические заболевания, такие как
атопический дерматит и псориаз, холодовая крапивница. Лечение в таких случаях
должен подбирать врач.
Главное, предупреждает профессор – не впадать в крайности.
Не стоит садиться внезапно на вегетарианскую диету или бесконтрольно принимать
разные витамины. Надо просто соблюдать баланс – в том числе и водный. Пить
чистую или минеральную воду, зеленый и травяной чаи. Проветривать помещение,
установить увлажнитель воздуха. Можно держать под рукой баллончик с термальной
водой и орошать лицо несколько раз в день, передает агентство "Москва".