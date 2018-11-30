Группа МТС и Кировский завод объявили о старте стратегического партнерства, в рамках которого на рынке появится новый класс IT-решений для цифровизации промышленных предприятий - индустриальная коммуникационная платформа.

Группа МТС и Кировский завод объявили о старте стратегического партнерства, в рамках которого на рынке появится новый класс IT-решений для цифровизации промышленных предприятий — индустриальная коммуникационная платформа, говорится в сообщении компаний. Соглашение о таком сотрудничестве на Петербургском международном инновационном форуме подписали президент системного интегратора "Энвижн Груп" (входит в группу МТС) Сергей Кузьмин и директор по информационным технологиям Кировского завода Виктор Верниковский.Компании создадут платформу для удаленного мониторинга и управления производственным оборудованием. В ее основе – технологии искусственного интеллекта. Они предназначены для сбора и анализа данных о работе станочного парка и способны обработать информацию с неограниченного количества единиц техники.Решение, которое разрабатывают компании, направлено на повышение эффективности логистики, улучшение работы автоматизированных узлов учета и других производственных процессов, уточняется в сообщении компаний. Предполагается, что в результате внедрения решений коэффициент продуктивной загрузки станка, то есть максимально возможный выпуск продукции или объем переработки сырья в год, может увеличиться в полтора раза.На первом этапе платформу протестируют и интегрируют в процессы двух предприятий Кировского завода: "Киров-Энергомаш" и "Завода буровых технологий". На втором — решение масштабируют на другие площадки холдинга: предприятия сельскохозяйственного, промышленного, энергетического машиностроения, металлургическое производство и энергетический комплекс. А затем платформа будет выведена на рынок коммерческих решений и станет доступна другим российским промышленным предприятиям."Цифровизация промышленности приносит очевидные результаты. В "Энвижн Груп" и МТС мы видим стратегических партнеров, совместно с которыми сможем не только продолжить цифровизацию собственных мощностей, но и развивать промышленную индустрию России в целом путем автоматизации и роботизации производственных процессов на других предприятиях", — пояснил директор по информационным технологиям Кировского завода Виктор Верниковский.Кировский завод в этом проекте — соавтор концепции системы, а также опытная площадка для тестирования и запуска отраслевых решений. Системный интегратор "Энвижн Груп" (дочерняя компания МТС) разрабатывает решение, проектирует программно-аппаратный комплекс. МТС выступает технологическим партнером проекта.