Жители и гости областного центра могут бесплатно посетить все экспозиции, расположенные во Владимире

Жители и гости областного центра могут бесплатно посетить все экспозиции, расположенные во ВладимиреДо конца апреля 2019 года в Государственном Владимиро-Суздальском музее-заповеднике действует акция: каждое воскресенье с 15:00 жители и гости областного центра могут бесплатно посетить все экспозиции музея, расположенные во Владимире.Обращаем особое внимание на то, что для безопасности и комфорта посетителей бесплатные билеты в «Старый Владимир» (водонапорная башня) и военно-историческую экспозицию в Золотых воротах необходимо получить заранее – в кассах музея во Владимире и Суздале.«В прошлое воскресенье в рамках акции музей посетило более 1500 человек. Самыми популярными стали «Старый Владимир» и военно-историческая экспозиция в Золотых воротах, – рассказывает о первых итогах акции заведующий отделом по экскурсионной и просветительской работе Павел Михайленко. – В связи с резким увеличением потока туристов на этих объектах по воскресеньям руководством музея были приняты меры по повышению качества обслуживания и безопасности посетителей. Теперь билеты в «Старый Владимир» и военно-историческую экспозицию в Золотых воротах необходимо получить накануне визита – в субботу или воскресенье до 14:00. В часы проведения акции достать бесплатные билеты будет невозможно».Владимиро-Суздальский музей-заповедник с радостью ждет в своих экспозициях и интерьерах как семьи с детьми, так и дружные компании. Будем рады, если в рамках этой акции в музей придут и иногородние посетители, задержавшиеся чуть дольше в нашем древнем городе.Напомним, что с 18 ноября жители и гости Владимирской области еженедельно по воскресеньям с 15: 00 могут бесплатно ходить в экспозиции музея, расположенные во Владимире (кроме 06.01.2019 и 10.03.2019 г.).Окончание акции намечено на 21 апреля 2019 года – перед высоким туристическим сезоном.В какие музейные экспозиции и интерьеры во Владимире можно попасть бесплатно?«Старый Владимир» (ул. Козлов вал, 10). Бесплатные билеты необходимо получить заранее!Музей рассказывает о жизни Владимира и владимирцев на рубеже XIX-XX вв.Военно-историческая экспозиция (Золотые ворота, ул. Большая Московская, 1а). Бесплатные билеты необходимо получить заранее!Экспозиция посвящена участию владимирцев в защите Отечества. Центральное место занимает диорама «Решающий штурм Владимира войском хана Батыя в 1238 г.»Музей природы (ул. Мира, 19).Музей посвящен природе Владимирского края. В «Лесной школе» проводятся занятия для детей.Интерьер Успенского собора (ул. Большая Московская, 56).Национальная святыня, один из главных храмов Древней Руси.В интерьере памятника XII века сохранились фрагменты живописи XII века и росписи XV столетия, выполненные Даниилом Черным и Андреем Рублевым.Исторический музей (ул. Большая Московская, 64).Экспозиция рассказывает об истории Владимирского края с древнейших времен до начала XX века.Дмитриевский собор. Экспозиция «Дмитриевский собор – уникальный памятник древнерусского зодчества» (ул. Большая Московская, 60).Экспозиция раскрывает тайну дворцового храма Всеволода Большое Гнездо.В интерьере сохранились фрагменты росписей XII в.«Дом-музей Столетовых» (ул. Столетовых, 3).Экспозиция рассказывает о выдающихся уроженцах Владимира – генерале Николае Григорьевиче Столетове, герое русско-турецкой войны 1877-1878 гг., и Александре Григорьевиче Столетове, известном физике, авторе теории фотоэффекта.Экспозиции Музейного центра «Палаты» (ул. Большая Московская, 58).Здесь можно посетить Картинную галерею и временные выставки.