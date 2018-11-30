На прежнем месте – на первом этаже Палат во Владимире – после капитального ремонта открывается класс для творческих занятий

На прежнем месте – на первом этаже Палат во Владимире – после капитального ремонта открывается класс для творческих занятийМузейная студия художественного и эстетического воспитания «Подсолнышек» отмечает новоселье! На прежнем месте – на первом этаже Палат во Владимире – после капитального ремонта открывается класс для творческих занятий.Сколько интересного за это время придумали музейные сотрудники для своих воспитанников – и занятия в изостудии, и мастер-классы по декоративно-прикладному искусству! Юные художники освоят культурологические программы для школьников: «Русь», «Азбука искусства», «Книга», «Святыни владимирской земли», а также поучаствуют в художественных квестах.Сделал дело – повеселись смело! Потому в «Подсолнышке» для ребят будут устраиваться волшебные праздники, увлекательные путешествия по Стране Искусства, эвристические (от др.-греч. εὑρίσκω — «отыскиваю», «открываю») экскурсии по Картинной галерее и экспозициям музея.Учиться видеть прекрасное и любить искусство в себе – этому научат ребят в музейной студии художественного и эстетического воспитания «Подсолнышек». Откройте в себе художника!Добро пожаловать!Для справки:О музейной студии художественного и эстетического воспитания «Подсолнышек»Занятия с детьми в Картинной галерее Палат сотрудники Владимиро-Суздальского музея-заповедника регулярно стали проводить в 2001 г. – всего для одной группы. Однако желающих посещать эти уроки становилось все больше. Также росло число музейных программ художественного развития.В 2004 г. музейная студия получила класс-мастерскую, где ребята занимаются творчеством. Тогда же студии придумали имя – «Подсолнышек»: так называется картина друга музейной студии, народного художника России, академика Бориса Михайловича Неменского, автора одной из лучших программ художественного воспитания детей.Ежегодно в «Подсолнышке» занимается около 800 ребят: одни приходят в музей каждую неделю самостоятельно, другие – в составе классов владимирских школ на циклы занятий: «Азбука искусства», «Русь»...Более 10 тысяч детишек за время существования студии были ее воспитанниками. Они знакомились с мировым художественным наследием, изучали историю, этнографию, постигали законы культуры и сами пробовали творить...Это происходило – в «храме муз», через «живое» общение с искусством! А что может быть благодатнее?