«Издание данного нормативного правового акта позволит оптимизировать функционал участковых уполномоченных полиции», - пояснила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сегодня для общественного обсуждения на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов (http://regulation.gov.ru/) МВД России размещен проект ведомственного приказа «О несении службы участковым уполномоченным полиции на обслуживаемом административном участке и организации этой деятельности». При его разработке были учтены предложения территориальных органов внутренних дел.«Издание данного нормативного правового акта позволит оптимизировать функционал участковых уполномоченных полиции для более качественного проведения ими профилактической работы на обслуживаемом административном участке», - пояснила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Проектом приказа предлагается утвердить Инструкцию по осуществлению работы участковым уполномоченным полиции на обслуживаемом административном участке и Наставление по организации деятельности подразделений участковых уполномоченных полиции. При этом детализированы функциональные задачи участковых, исключены их избыточные и дублирующие обязанности. Также уточняется перечень лиц, подлежащих учету в органах внутренних дел, конкретизируется механизм организации и контроля профилактической работы с ними.«Особый акцент сделан на необходимости уделять особое внимание во время проведения профилактических обходов административных участков гражданам пожилого возраста в целях обеспечения защиты их прав и законных интересов от противоправных посягательств», - подчеркнула Ирина Волк.С учетом положительного опыта ряда регионов в проекте предусматривается режим работы участкового уполномоченного полиции в две смены, устанавливается график несения службы с обязательным заполнением рабочих и выходных дней, дней отпуска сотрудников, что не закреплено в действующих нормативных актах.Кроме того, разграничены полномочия руководящего состава территориальных органов внутренних дел по организации деятельности участковых.«Предполагается, что новый приказ станет более понятным, простым и удобным для практического применения в повседневной деятельности, чем ныне действующий», - добавила Ирина Волк.