Злоумышленница воспользовалась служебным положением и перевела денежные средства фирмы с расчетного счета на свой личный...

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Аэропорт задержали подозреваемую в хищении денежных средств со счета компании.В дежурную часть ОМВД России по району Аэропорт поступило заявление о краже денежных средств с банковского счета от руководителя одной из организаций, занимающейся сбором и обработкой сточных вод. Материальный ущерб составил около 870 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемую. Ею оказалась 45-летняя москвичка. Установлено, что злоумышленница, ранее являясь заместителем заявительницы, воспользовалась служебным положением и перевела денежные средства фирмы с расчетного счета на свой личный.Следствием территориального ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29