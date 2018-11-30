Злоумышленник в момент расчёта за выполненные работы увидел, где пенсионерка хранит свои сбережения, а затем тайно похитил деньги...

Сотрудники патрульно-постовой службы ОМВД России по району Перово задержали 27-летнего молодого человека, подозреваемого в совершении кражи у пожилой москвички.В полицию от 80-летней женщины поступило сообщение о краже. Пенсионерка рассказала, что к ней в квартиру, расположенную на улице Плеханова, для замены счетчиков воды пришел неизвестный. После его ухода заявительница обнаружила пропажу денежных средств. Ущерб составил 300 тысяч рублей.Как установили полицейские, злоумышленник в момент расчёта за выполненные работы увидел, где пенсионерка хранит свои сбережения. Он позвал женщину удостовериться в качестве выполненных работ и, пока она осматривала счётчики, мужчина похитил деньги.Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Перово по горячим следам на улице Плеханова задержали подозреваемого в краже. Им оказался 27-летний молодой человек. Похищенные денежные средства изъяты и возвращены законной владелице.Следствием ОМВД России по району Перово возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73