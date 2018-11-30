Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян возмущен современными российскими политическими ток-шоу. По его мнению, агрессивно настроенным политологам из Украины, которых приглашают на программы, нечего околачиваться в нашей стране.

Член экспертного совета по развитиюинформационного общества при Госдуме Вадим Манукян возмущен современнымироссийскими политическими ток-шоу. По его мнению, агрессивно настроеннымполитологам из Украины, которых приглашают на программы, нечего "околачиваться"в нашей стране.Эксперт отметил, что ему "абсолютно не нравится вкакую плоскость переросло обсуждение темы назревших изменений на телевидении". Онзаявил, что против того, чтобы критиковали только ток-шоу Андрея Малахова.По мнению Манукяна, речь нужно вести о формате вцелом. Он сравнил программу Малахова с политическими передачами, на которыеприглашают агрессивно настроенных против России украинских экспертов."В том то и дело, что "большие стирки"всегда будут популярны, но они не обогащают духовно людей, не повышают ихкультурный ценз. Говорят, вот дескать закроют эти шоу, а вместо них пустятполитические. И против этого я тоже выступаю", – заявил в беседе с "Дни.ру"Вадим Манукян.Эксперт отметим, что нынешние политические шоу "сруганью и нетерпимостью в отношении любых других мнений – это тоже за гранью". "Приглашаютклоунов-политологов из Украины и потешаются над ними. У них сейчас военноеположение. Почему граждане Украины, так ненавидящие Россию, сейчас в Москве?",– задается вопросом Манукян.При этом к любящим нашу страну украинцам у него вопросовнет. "А вот ненавидящие пусть это делают на расстоянии. Вперед, на выход и подружье. Нечего в стране-агрессоре околачиваться", – заявил эксперт.