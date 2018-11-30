Член экспертного совета по развитию
информационного общества при Госдуме Вадим Манукян возмущен современными
российскими политическими ток-шоу. По его мнению, агрессивно настроенным
политологам из Украины, которых приглашают на программы, нечего околачиваться
в нашей стране.
Член экспертного совета по развитию
информационного общества при Госдуме Вадим Манукян возмущен современными
российскими политическими ток-шоу. По его мнению, агрессивно настроенным
политологам из Украины, которых приглашают на программы, нечего "околачиваться"
в нашей стране.
Эксперт отметил, что ему "абсолютно не нравится в
какую плоскость переросло обсуждение темы назревших изменений на телевидении". Он
заявил, что против того, чтобы критиковали только ток-шоу Андрея Малахова.
По мнению Манукяна, речь нужно вести о формате в
целом. Он сравнил программу Малахова с политическими передачами, на которые
приглашают агрессивно настроенных против России украинских экспертов.
"В том то и дело, что "большие стирки"
всегда будут популярны, но они не обогащают духовно людей, не повышают их
культурный ценз. Говорят, вот дескать закроют эти шоу, а вместо них пустят
политические. И против этого я тоже выступаю", – заявил в беседе с "Дни.ру"
Вадим Манукян.
Эксперт отметим, что нынешние политические шоу "с
руганью и нетерпимостью в отношении любых других мнений – это тоже за гранью". "Приглашают
клоунов-политологов из Украины и потешаются над ними. У них сейчас военное
положение. Почему граждане Украины, так ненавидящие Россию, сейчас в Москве?",
– задается вопросом Манукян.
При этом к любящим нашу страну украинцам у него вопросов
нет. "А вот ненавидящие пусть это делают на расстоянии. Вперед, на выход и под
ружье. Нечего в стране-агрессоре околачиваться", – заявил эксперт.