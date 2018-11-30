Экс-участник телестройки Никита Шалюков согласился на работу, не уточнив условия. Молодой мужчина еле выбрался из передряги.

Экс-участник телестройки Никита Шалюков согласился на работу,не уточнив условия. Молодой мужчина еле выбрался из передряги.После ухода из "Дома-2" Шалюкову поступило предложение отевропейской компании. Красавцу обещали бесплатный перелет во Францию, оплатупроживания в гостинице, хорошую заработную плату.Между тем, работодатель не сообщил Никите, чем именно тотбудет заниматься. К слову, соблазненный перспективами экс-участник телестройки, дажене задался этим вопросом. На радостях он собрал вещи и отправился в путешествие.Однако уже в Европе до Шалюкова дошло, что его пригласилисниматься в фильмах для взрослых. Молодого человека привезли в студию, гдеобнаженные актеры и актрисы ублажали себя и друг друга на камеру. Никитупопросили ласкать свое тело, а потом удовлетворить девушек.Ошарашенная звезда "Дома-2" принял единственное на тотмомент верное решение – бежать куда глаза глядят. Как стало известно Dom2Life.ru, побег далсяему нелегко, но уже сегодня он должен вернуться в Россию.Шалюков понимает, что деньги, которые потратили на егопроживание и перелет придется возвращать. Как скоро к молодому человеку придутразъяренные работодатели, покажет время.