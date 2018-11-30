Обвиняемые по делу о групповом изнасиловании 23-летней дознавательницы лишились алиби. Причастность уже бывших сотрудников МВД к преступлению подтвердила экспертиза ДНК.

Обвиняемые по делу о групповом изнасиловании 23-летнейдознавательницы лишились алиби. Причастность уже бывших сотрудников МВД к преступлениюподтвердила экспертиза ДНК.Трое экс-полицейских попались на вранье. Ранее адвокаты двух из них попросили освободить подзащитных из-подстражи и прекратить уголовное преследование. Они утверждали, что в моментпроисшествия один из обвиняемых находился в кафе за городом, а второй – у себядома."Эксперты нашли ДНК всех троих на теле девушки и подтвердилифакт сексуального насилия. Самое важное – установлено время, где-то с 19:00 до21:00. Адвокаты давили на то, что все случилось в районе 10 вечера, но теперьне отвертишься – девушка была дома к 21:30", – сообщает Telegram-канал Mash.При этом следственные органы пока некомментируют появившуюся информацию о результатах экспертизы ДНК, передает . Ранее зампредседателякомитета Госдумы по вопросам семьи Оксана Пушкина обещала оказатьподдержку пострадавшей девушке-дознавателю.Напомним, что ЧП случилось в ночь на 30 октября в зданииотдела по вопросам миграции МВД по Уфимскому району. Девушка-дознавательутверждает, что на нее напали трое вышестоящих офицеров. Эдуард Матвеев,Салават Галиев и бывший глава отдела по вопросам миграции Уфимского районаПавел Яромачук были отправлены в СИЗО.