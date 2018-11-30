Обвиняемые по делу о групповом изнасиловании 23-летней
дознавательницы лишились алиби. Причастность уже бывших сотрудников МВД к преступлению
подтвердила экспертиза ДНК.
Обвиняемые по делу о групповом изнасиловании 23-летней
дознавательницы лишились алиби. Причастность уже бывших сотрудников МВД к преступлению
подтвердила экспертиза ДНК.
Трое экс-полицейских попались на вранье. Ранее адвокаты двух из них попросили освободить подзащитных из-под
стражи и прекратить уголовное преследование. Они утверждали, что в момент
происшествия один из обвиняемых находился в кафе за городом, а второй – у себя
дома.
"Эксперты нашли ДНК всех троих на теле девушки и подтвердили
факт сексуального насилия. Самое важное – установлено время, где-то с 19:00 до
21:00. Адвокаты давили на то, что все случилось в районе 10 вечера, но теперь
не отвертишься – девушка была дома к 21:30", – сообщает Telegram-канал Mash.
При этом следственные органы пока не
комментируют появившуюся информацию о результатах экспертизы ДНК, передает . Ранее зампредседателя
комитета Госдумы по вопросам семьи Оксана Пушкина обещала оказать
поддержку пострадавшей девушке-дознавателю.
Напомним, что ЧП случилось в ночь на 30 октября в здании
отдела по вопросам миграции МВД по Уфимскому району. Девушка-дознаватель
утверждает, что на нее напали трое вышестоящих офицеров. Эдуард Матвеев,
Салават Галиев и бывший глава отдела по вопросам миграции Уфимского района
Павел Яромачук были отправлены в СИЗО.