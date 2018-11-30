Юрий Николаев дал откровенное интервью. Прославленный телеведущий рассказал о том, как оказался на грани развода из-за караулящих его в подъезде девочек.

Юрий Николаев дал откровенное интервью. Прославленный телеведущий рассказал о том, как оказался на грани развода из-за караулящих его в подъезде девочек.Со своей супругой Элеонорой Юрий Николаев вместе более 40 лет. Легендарный телеведущий признался, что их семейная жизнь не всегда была гладкой, случалось всякое. "Не верю в семьи, в которых нет ссор. Если люди любят друг друга, то страсти кипят", – убежден шоумен.Николаев отметил, что по молодости было больше эмоций, ревности. Он вспомнил, как раньше его буквально выслеживали и поджидали в подъезде, отчего супруга злилась и обижалась. "Часто приезжали девочки, и приходилось супруге объяснять, что они сами меня караулят у подъезда, я ни при чем. Элеонора умная и понимающая женщина, умеющая прощать. Хоть и с большим трудом. Могла раньше обидеться, резко замолчать и два дня не произнести ни слова. Спрашивал: мне уйти? В ответ тишина. Разводом тоже угрожала", – цитирует Юрия Николаева .Супругу шоумен любит удивлять цветами, а его самого, он убежден, порадовать легко. " Ручка, красивый блокнот, галстук, пара обуви", – перечислил телеведущий, которому, к слову, 16 декабря исполнится 70 лет.Круглую дату Николаев намерен отметить на широкую ногу – грандиозным концертом "Звездный юбилей" в "Крокус Сити Холле". Телеведущий рассказал: "Такой подарок мне решили сделать "Первый канал" и "Красныйквадрат". Масса дел – по залу, ресторану. Там будут друзья, с которыми мы многие годы прошагали вместе, а также те, кому, так сказать, помог встать на ноги. В "Утренней звезде" они появились малышами, а теперь придут со своими ребятишками. Зрителей ждет много интересных дуэтов. Я постараюсь молчать. И исполнять главную роль. Хотя, возможно, спою".