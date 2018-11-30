Дом сгорел, а землю не продать. Эта история о многодетной матери-погорелице. Сейчас она с 4 детьми живет в маневренном фонде в Судогде. А свой участок в Вяткино женщина продать не может. Уже 10 потенциальных покупателей отказались от сделки. В чем причина? И есть ли решение проблемы? Разбирался Константин Миронов.

Дом сгорел, а землю не продать. Эта история о многодетной матери-погорелице. Сейчас она с 4 детьми живет в маневренном фонде в Судогде. А свой участок в Вяткино женщина продать не может. Уже 10 потенциальных покупателей отказались от сделки. В чем причина? И есть ли решение проблемы? Разбирался Константин Миронов.Пепелище – это всё, что осталось от дома в Вяткино, который принадлежал многодетной маме. Пожар произошел 9 января этого года, как раз когда женщина рожала 4-го ребенка. К счастью, в огне никто не пострадал, но жить семье стало негде. Женщина была вынуждена скитаться по съёмным квартирам до тех пор, пока не получила жилплощадь в маневренном фонде города Судогда. Сейчас многодетная семья живет в чужой квартире и выплачивает кредит за строительство сгоревшего дома. Чтобы рассчитаться с долгами, участок, который выдало многодетной семье государство, было решено продать. Только все желающие купить землю при осмотре владений воротили носы.Елена Зольникова, многодетная мама: "Это речка с очистных сооружений, которые с 14-го года так и не ремонтируются. Так здесь всё и сливается. Обещанного было много, но так ничего и не произошло. Так и пахнет, покупатели у меня отсюда убегают".Пытаясь решить проблему, женщина дошла до председателя ЗакСобрания Владимира Киселёва. Тот обещал обсудить строительство новых очистных сооружений с губернатором. Но пока проблема решается, Елена вынуждена платить кредит с детских пособий, потому что другого источника дохода у нее нет.Елена Зольникова, многодетная мама: "У меня остался кредит за дом, которого сейчас нет. Землю, к сожалению, я не могу продать, потому что там пахнет очистными сооружениями. У меня уже было 10 покупателей, из которых все исчезли в последний момент, перед сделкой. Вот, помощи прошу реализовать эту землю или поменять как-то, чтобы я её могла продать и погасить кредит. Я сейчас не работаю, живу только на пособие".Отчаявшаяся девушка просит поменять участок, который она получила без права выбора. О зловонном ручейке, текущем около забора, Елена узнала только во время строительства дома. Как многодетной семье могли дать участок рядом со сточными водами?За разъяснениями мы направляемся в администрацию Судогодского района, но съёмочной группе здесь не очень рады и даже не пускают внутрь.Иван Казаков, помощник Главы администрации Судогодского района: "То есть вы отказываетесь комментировать?" - "Да! Именно по этому вопросу! Если еще какие-то моменты есть - по жилью, по льготам – вся информация есть".Застать главу администрации поселка Вяткино, на территории которого Елена получила участок, на месте нам не удалось. В телефонном разговоре Виктор Сафонов объяснил, что земля находится у многодетной семьи в собственности, и теперь менять ее власти не будут. Права на его использование или продажу принадлежат владельцу.Виктор Сафонов, глава администрации Вяткинского сельского поселения: "Это частный земельный участок, у которого есть хозяин, который находится в собственности, как я понимаю, у Елены Зольниковой. Это её право продавать или не продавать, а право покупателя - покупать или не покупать".Получается, что власти махнули на многодетную мать рукой. Поменять участок, если продать землю не удастся, женщина может попробовать через суд. Ведь, как утверждает Елена, выбрать землю для строительства изначально ей не дали. Мы просим разобраться в этой ситуации прокуратуру области.