Президент Незалежной
Петр Порошенко просчитался. Украинский лидер полагал, что Запад
поддержит его намерение ввести военное положение сроком на 60 дней. Но
канцлер ФРГ Ангела Меркель была против, а вместе с ней и рвение
украинского лидера не оценили и американцы, полагает директор киевского
Центра политический исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
Президент Незалежной
Петр Порошенко просчитался. Украинский лидер полагал, что Запад
поддержит его намерение ввести военное положение сроком на 60 дней. Но
канцлер ФРГ Ангела Меркель была против, а вместе с ней и рвение
украинского лидера не оценили и американцы, полагает директор киевского
Центра политический исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
Эксперт уверен: Порошенко действовали слишком самоуверенно и опрометчиво. По словам Погребинского, лидер Незалежной рассчитывал поставить парламент перед фактом и заставить депутатов принять его условия.
Аналитик утверждает, что интересовался у одного из парламентариев, могла ли Верховная рада одобрить
инициативу Порошенко по введению военного положения на территории всей
страны сроком на 60 дней. "Он сказал, что, конечно, могли. Но Меркель и
американцы сказали: "Нет. Откладывать выборы не разрешаем", – сказал
Погребинский в эфире телеканала "Капитал".
Порошенко спорить с более "авторитетными" товарищами не осмелился и сразу пошел на попятную, отметил аналитик.
На
следующий день после провокации украинских судов в Черном море в
Верховной раде состоялось голосование по введению военного положения.
Инициаторами были президент Петр Порошенко и глава Совета
нацбезопасности и обороны Александр Турчинов.
Украинский
лидер намеревался ввести военный режим на срок в 60 дней, что позволило
бы ему перенести на неопределенный срок очередные выборы главы
государства. Однако парламентарии встали в позу и забраковали инициативу
Порошенко. Лидеру Незалежной пришлось проглотить унижение и согласиться на условие Верховной рады.
Под
военное положение попали только юго-восточные регионы страны. При этом
разрывать отношения с Москвой Киев не собирается: торговля продолжается,
международные договоры тоже в силе.
Провокацию
украинских ВМС в Европе не оценили. Германия отказалась вводить новые
санкции против России. Вместе с Берлином очередные ограничительные меры
отказался вводить Париж. Об этом сообщило влиятельное издание Welt.