Президент Незалежной Петр Порошенко просчитался. Украинский лидер полагал, что Запад поддержит его намерение ввести военное положение сроком на 60 дней. Но канцлер ФРГ Ангела Меркель была против, а вместе с ней и рвение украинского лидера не оценили и американцы, полагает директор киевского Центра политический исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Президент НезалежнойПетр Порошенко просчитался. Украинский лидер полагал, что Западподдержит его намерение ввести военное положение сроком на 60 дней. Ноканцлер ФРГ Ангела Меркель была против, а вместе с ней и рвениеукраинского лидера не оценили и американцы, полагает директор киевскогоЦентра политический исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.Эксперт уверен: Порошенко действовали слишком самоуверенно и опрометчиво. По словам Погребинского, лидер Незалежной рассчитывал поставить парламент перед фактом и заставить депутатов принять его условия.Аналитик утверждает, что интересовался у одного из парламентариев, могла ли Верховная рада одобритьинициативу Порошенко по введению военного положения на территории всейстраны сроком на 60 дней. "Он сказал, что, конечно, могли. Но Меркель иамериканцы сказали: "Нет. Откладывать выборы не разрешаем", – сказалПогребинский в эфире телеканала "Капитал".Порошенко спорить с более "авторитетными" товарищами не осмелился и сразу пошел на попятную, отметил аналитик.Наследующий день после провокации украинских судов в Черном море вВерховной раде состоялось голосование по введению военного положения.Инициаторами были президент Петр Порошенко и глава Советанацбезопасности и обороны Александр Турчинов.Украинскийлидер намеревался ввести военный режим на срок в 60 дней, что позволилобы ему перенести на неопределенный срок очередные выборы главыгосударства. Однако парламентарии встали в позу и забраковали инициативуПорошенко. Лидеру Незалежной пришлось проглотить унижение и согласиться на условие Верховной рады.Подвоенное положение попали только юго-восточные регионы страны. При этомразрывать отношения с Москвой Киев не собирается: торговля продолжается,международные договоры тоже в силе.Провокациюукраинских ВМС в Европе не оценили. Германия отказалась вводить новыесанкции против России. Вместе с Берлином очередные ограничительные мерыотказался вводить Париж. Об этом сообщило влиятельное издание Welt.