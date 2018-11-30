Лондон настаивает на ужесточении антироссийских санкций.
Причина – агрессия России против украинских кораблей в Керченском
проливе.
Лондон настаивает на ужесточении антироссийских санкций.
Причина – "агрессия" России против украинских кораблей в Керченском
проливе.
Британские власти требуют освобождения украинских судов,
"захваченных" Россией возле Крымского моста. Лондон призывает Москву
снизить напряженность ситуации, заявила премьер-министр Великобритании Тереза
Мэй.
"Мы всегда находились на передней линии в Евросоюзе,
призывая к санкциям против России в ответ на ее поведение. Мы продолжим
настаивать на таких мерах, которые считаем надлежащими санкциями в отношении
Москвы", – сказала Мэй журналистам по пути на саммит G20 в Аргентине.
Поведение России в этой ситуации Мэй назвала "типичным"
и частью шаблонного сценария. По мнению британского премьера, Москва должна
освободить суда и моряков и не допускать дальнейшей эскалации конфликта.
Ранее президент США Дональд Трамп отменил запланированную
встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Причина названа та же -
инцидент в Керченском проливе.
Напомним, 25 ноября корабли Военно-морских сил Украины, не
уведомив российсую сторону, пытались пройти через территориальные воды России из
Черного в Азовское море. Российские пограничники остановили их в Керченском
проливе, для чего пришлось применить оружие. В Москве назвали случившееся
провокацией. Киев же после инцидента ввел в стране военное положение, передает
ТАСС.