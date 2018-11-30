Лондон настаивает на ужесточении антироссийских санкций. Причина – агрессия России против украинских кораблей в Керченском проливе.

Лондон настаивает на ужесточении антироссийских санкций.Причина – "агрессия" России против украинских кораблей в Керченскомпроливе.Британские власти требуют освобождения украинских судов,"захваченных" Россией возле Крымского моста. Лондон призывает Москвуснизить напряженность ситуации, заявила премьер-министр Великобритании ТерезаМэй."Мы всегда находились на передней линии в Евросоюзе,призывая к санкциям против России в ответ на ее поведение. Мы продолжимнастаивать на таких мерах, которые считаем надлежащими санкциями в отношенииМосквы", – сказала Мэй журналистам по пути на саммит G20 в Аргентине.Поведение России в этой ситуации Мэй назвала "типичным"и частью шаблонного сценария. По мнению британского премьера, Москва должнаосвободить суда и моряков и не допускать дальнейшей эскалации конфликта.Ранее президент США Дональд Трамп отменил запланированнуювстречу с российским лидером Владимиром Путиным. Причина названа та же -инцидент в Керченском проливе.Напомним, 25 ноября корабли Военно-морских сил Украины, неуведомив российсую сторону, пытались пройти через территориальные воды России изЧерного в Азовское море. Российские пограничники остановили их в Керченскомпроливе, для чего пришлось применить оружие. В Москве назвали случившеесяпровокацией. Киев же после инцидента ввел в стране военное положение, передаетТАСС.