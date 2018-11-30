Певица и телеведущая Ольга Орлова показала своего питомца. Звезда призналась, что души не чает в своей собаке.
Певица и телеведущая Ольга Орлова показала своего питомца. Звезда призналась, что души не чает в своей собаке.
В личном микроблоге знаменитость опубликовала фото, на
котором она позирует вместе с любимцем. Ольга облачена в топ, обнажающий плечи
и область декольте, и джинсовые шорты.
Артистка удобно расположилась на полу. Пес пристроился рядом.
Малыш положил голову хозяйке на колени.
"Безумно скучаю по своим собакам. Прошу моих домашних
присылать мне видео из дома, а потом пересматриваю их много раз… Для тех, кто
не в курсе – это Сейшик. И теперь ему придется терпеть мою любовь и ласку пока
я тут))) Кстати, сегодня Всемирный день домашних животных!!! (здесь и далее
орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" – написала Ольга под
постом.
Меж тем, злопыхателей
не интересовали рассказы о любимцах артистки. Недруги начали выискивать
недостатки во внешности звезды. Кто-то даже отметил в комментариях, что у
Орловой якобы некрасивый бюст.
"Грудь ужасная маленькая а она ее показывает", – написала
завистница. Ольга не растерялась, она тут же ответила: "я
вообще-то собаку показывала".
Поклонники выступили в защиту Орловой. Они уверяли, что
телеведущая выглядит потрясающе. "Не обращайте внимания на все негативные
высказывания, они просто вам завидуют. …Вы прекрасна и очаровательна", – успокаивала Ольгу
фанатка.