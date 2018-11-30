Певица и телеведущая Ольга Орлова показала своего питомца. Звезда призналась, что души не чает в своей собаке.

Певица и телеведущая Ольга Орлова показала своего питомца. Звезда призналась, что души не чает в своей собаке.В личном микроблоге знаменитость опубликовала фото, накотором она позирует вместе с любимцем. Ольга облачена в топ, обнажающий плечии область декольте, и джинсовые шорты.Артистка удобно расположилась на полу. Пес пристроился рядом.Малыш положил голову хозяйке на колени."Безумно скучаю по своим собакам. Прошу моих домашнихприсылать мне видео из дома, а потом пересматриваю их много раз… Для тех, ктоне в курсе – это Сейшик. И теперь ему придется терпеть мою любовь и ласку покая тут))) Кстати, сегодня Всемирный день домашних животных!!! (здесь и далееорфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" – написала Ольга подпостом.Меж тем, злопыхателейне интересовали рассказы о любимцах артистки. Недруги начали выискиватьнедостатки во внешности звезды. Кто-то даже отметил в комментариях, что уОрловой якобы некрасивый бюст."Грудь ужасная маленькая а она ее показывает", – написалазавистница. Ольга не растерялась, она тут же ответила: "явообще-то собаку показывала".Поклонники выступили в защиту Орловой. Они уверяли, чтотелеведущая выглядит потрясающе. "Не обращайте внимания на все негативныевысказывания, они просто вам завидуют. …Вы прекрасна и очаровательна", – успокаивала Ольгуфанатка.