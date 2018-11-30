Осмелевший Киев выступил с заявлениями по поводу инцидента в Керченском проливе. Генерал украинской разведки обещает, что Россия за свою операцию еще получит по морде.

Осмелевший Киев выступил с заявлениями по поводу инцидента вКерченском проливе. Генерал украинской разведки обещает, что Россия за своюоперацию еще "получит по морде".В Черном море господствуют три страны НАТО: Турция, Румынияи Болгария. Такова версия генерал-лейтенанта внешней разведки Украины ВасилияБогдана. По его мнению, Россия не осмелится выступить против военно-морских силэтих государств."Это просто демонстрация того, что якобы кто-то на нихнападает. Пока на них никто не нападает, но если они поведут себя неразумно,то, конечно, получат по морде", – заявил Богдан изданию Obozrevatel.Ранее в Киеве заявили, что будут просить Турцию закрытьпроливы Босфор и Дарданеллы для российский кораблей. В Совете федерации Россиипросьбу Украины назвали "юридически ничтожной" – у Стамбула нетоснований закрывать проливы.25 ноября два украинских боевых катера и рейдовый буксирпопытались без разрешения российских властей пройти через Керченский пролив. Ихостановила погранслужба ФСБ. Украинские суда были отконвоированы в ближайшийроссийский порт. На борту найдены доказательства подготовки Киевом провокации.Среди членов экипажей были сотрудники Службы безопасности Украины.После инцидента президент Украины Петр Порошенко ввел встране военное положение на 30 дней. Это может повлиять на проведение президентскихвыборов, которые назначены на 31 марта 2019 года, передает .