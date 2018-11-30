Осмелевший Киев выступил с заявлениями по поводу инцидента в
Керченском проливе. Генерал украинской разведки обещает, что Россия за свою
операцию еще получит по морде.
Осмелевший Киев выступил с заявлениями по поводу инцидента в
Керченском проливе. Генерал украинской разведки обещает, что Россия за свою
операцию еще "получит по морде".
В Черном море господствуют три страны НАТО: Турция, Румыния
и Болгария. Такова версия генерал-лейтенанта внешней разведки Украины Василия
Богдана. По его мнению, Россия не осмелится выступить против военно-морских сил
этих государств.
"Это просто демонстрация того, что якобы кто-то на них
нападает. Пока на них никто не нападает, но если они поведут себя неразумно,
то, конечно, получат по морде", – заявил Богдан изданию Obozrevatel.
Ранее в Киеве заявили, что будут просить Турцию закрыть
проливы Босфор и Дарданеллы для российский кораблей. В Совете федерации России
просьбу Украины назвали "юридически ничтожной" – у Стамбула нет
оснований закрывать проливы.
25 ноября два украинских боевых катера и рейдовый буксир
попытались без разрешения российских властей пройти через Керченский пролив. Их
остановила погранслужба ФСБ. Украинские суда были отконвоированы в ближайший
российский порт. На борту найдены доказательства подготовки Киевом провокации.
Среди членов экипажей были сотрудники Службы безопасности Украины.
После инцидента президент Украины Петр Порошенко ввел в
стране военное положение на 30 дней. Это может повлиять на проведение президентских
выборов, которые назначены на 31 марта 2019 года, передает .