Аргентина не встретила Эммануэля Макрона. Президента Франции с супругой у трапа самолета, приземлившегося в Буэнос-Айресе, ожидал лишь рабочий в светоотражающем жилете.

Аргентина не встретила Эммануэля Макрона. Президента Франциис супругой у трапа самолета, приземлившегося в Буэнос-Айресе, ожидал лишьрабочий в светоотражающем жилете.Президента и первую леди Франции в аэропорту Буэнос-Айресадолжна была встретить вице-президент Аргентины Габриэла Микетти. Однакоаргентинский политик ожидала условленного сигнала, который по какой-то причинезапоздал."Мы должны были ждать, пока нам не скажут"Сейчас!", чтобы идти к красной ковровой дорожке встречать их. Всебыло распланировано по минутам и согласовано с сотрудниками протокола президентаФранции.. Когда они дали нам указание, мы поняли, что президент уже садится вавтомобиль", – объясняла позже Микетти.На видео,опубликованном на официальном канале саммита G20, видно, как Эммануэль и Брижит Макрон спускаются по трапусамолета. Не обнаружив официальной встречающей делегации, французский лидерпожал руку сотруднику аэропорта в желтом жилете, передает РИА НовостиСаммит G20 пройдет в столице Аргентины 30 ноября – 1декабря. Многие главы стран – участниц саммита уже прибыли в Буэнос-Айрес.Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон возмутил общественность своими фотографиями с полуголыми чернокожими мужчинами. На снимках африканцы ведут себя очень раскованно: трогают президента за живот и демонстрируют на камеру непристойные жесты.Скандальные фотографии были сделаны в ходе поездки Макрона на карибский остров Сен-Мартен – одну из заморских территорий Франции, куда глава Пятой республики приезжал оценить ход восстановительных работ. Соцсеть Facebook заблокировала пользователей, опубликовавших эти снимки – за порнографию.