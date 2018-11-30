Дональд Трамп начинает показывать характер на саммите G20 в Аргентине. Встречаясь с
президентом принимающей встречу страны, американский лидер бросил на пол
приемник синхронного перевода.
Дональд Трамп начинает показывать характер на саммите G20 в Аргентине. Встречаясь с
президентом принимающей встречу страны, американский лидер бросил на пол
приемник синхронного перевода.
Выслушав приветственную речь Маурисио Макри, Трамп выразил
недовольство ее синхронным переводом. "Я лучше понял на вашем языке, чем в
моем переводе", – сказал Трамп и бросил на пол устройство синхронного перевода и наушники.
За несколько часов до этого американский президент, находясь
в самолете по пути в Буэнос-Айрес, внезапно отказался от переговоров с
Владимиром Путиным. В ответ на это представитель российского лидера Дмитрий Песков
сказал, что благодаря этому у Путина появятся лишних два часа для других важных
бесед.
Известно, что президент России проведет переговоры с премьер-министром
Японии Синдзо Абэ, канцлером ФРГ Ангелой Меркель, саудовским наследным принцем
Мухаммедом бен Салманом и руководством Аргентины. Также запланированы переговорах
и неформальные встречи, в том числе на ужине и торжественном приеме.
Нынешний, 13-й саммит G20 называют самым конфликтным в истории. Эксперты предполагают, что
встреча может закончиться провалом из-за жесткой и во многом неопределенной
позиции президента США. Последние форумы такого масштаба с участием Дональда
Трампа заканчивались ничем.
К примеру, после завершения июньского саммита G7 в Канаде президент
США отозвал свою подпись под итоговым совместным заявлением, что стало первым
подобным случаем в истории этого формата. Прошедший недавно саммит АТЭС в
Папуа-Новой Гвинее тоже завершился без подписания финального коммюнике по
причине разногласий между Китаем и США.