Дональд Трамп начинает показывать характер на саммите G20 в Аргентине. Встречаясь с президентом принимающей встречу страны, американский лидер бросил на пол приемник синхронного перевода.

Дональд Трамп начинает показывать характер на саммите G20 в Аргентине. Встречаясь спрезидентом принимающей встречу страны, американский лидер бросил на полприемник синхронного перевода.Выслушав приветственную речь Маурисио Макри, Трамп выразилнедовольство ее синхронным переводом. "Я лучше понял на вашем языке, чем вмоем переводе", – сказал Трамп и бросил на пол устройство синхронного перевода и наушники.За несколько часов до этого американский президент, находясьв самолете по пути в Буэнос-Айрес, внезапно отказался от переговоров сВладимиром Путиным. В ответ на это представитель российского лидера Дмитрий Песковсказал, что благодаря этому у Путина появятся лишних два часа для других важныхбесед.Известно, что президент России проведет переговоры с премьер-министромЯпонии Синдзо Абэ, канцлером ФРГ Ангелой Меркель, саудовским наследным принцемМухаммедом бен Салманом и руководством Аргентины. Также запланированы переговорахи неформальные встречи, в том числе на ужине и торжественном приеме.Нынешний, 13-й саммит G20 называют самым конфликтным в истории. Эксперты предполагают, чтовстреча может закончиться провалом из-за жесткой и во многом неопределеннойпозиции президента США. Последние форумы такого масштаба с участием ДональдаТрампа заканчивались ничем.К примеру, после завершения июньского саммита G7 в Канаде президентСША отозвал свою подпись под итоговым совместным заявлением, что стало первымподобным случаем в истории этого формата. Прошедший недавно саммит АТЭС вПапуа-Новой Гвинее тоже завершился без подписания финального коммюнике попричине разногласий между Китаем и США.