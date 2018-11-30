Павел Прилучный дал откровенное интервью. Популярный актер рассказал о том, как потерял друга из-за денег.

Павел Прилучный дал откровенное интервью. Популярный актер рассказал о том, как потерял друга из-за денег.Когда-то Павел Прилучный, уже будучи довольно известным и успешным, одолжил большую сумму денег своего близкому человеку. Однако когда пришло время возвращать долг, начались проблемы. "Что-то произошло, и так потерялись друзья. Безусловно, мне жалко, что наша дружба закончилась. Это даже не я с ним перестал общаться, а он со мной. Наверное, все зависит от человека, просто надо разговаривать. Но и я был молод и импульсивен, и он. Знаете, есть такое выражение: "Хочешь поссориться с другом – дай ему денег в долг". Вот у нас так и получилось ", – цитирует Павла Прилучного .Кстати, примерно о том же повествует и новый фильм артиста "Желтый глаз тигра". В многосерийной ленте герой Павла Прилучного в борьбе за справедливость и правду пошел против своих школьных приятелей. В итоге, еще недавние друзья и единомышленники становятся непримиримыми врагами.Для роли актеру пришлось порядком измениться. Павлу пришлось разгуливать по съемочной площадке в гриме и парике, который, к слову, не всем его фанатам пришелся по вкусу. Фотографией со съемок поделилась партнерша Павла Прилучного Агния Кузнецова. Многочисленные поклонники просто не узнали любимого актера."Это жесть! Если б Агния не написала, я бы не догадалась. что с ней Павел)", "Ох!)) И не признала партнера сразу!", "Приличный – это жеееесть😂", "Неужели Павлу нельзя было для этой роли волосы отрастить?! Нафига этот ужасный парик 😖", "Артисты великолепные👍👍 а вот парики ужасные особенно у Прилучного", "Чубчик кучерявый ", – высказались пользователи Сети