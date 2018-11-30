Экс-участник телестройки Никита Шалюков согласился на работу,
не уточнив условия. Молодой мужчина еле выбрался из передряги.
Экс-участник телестройки Никита Шалюков согласился на работу,
не уточнив условия. Молодой мужчина еле выбрался из передряги.
После ухода из "Дома-2" Шалюкову поступило предложение от
европейской компании. Красавцу обещали бесплатный перелет во Францию, оплату
проживания в гостинице, хорошую заработную плату.
Между тем, работодатель не сообщил Никите, чем именно тот
будет заниматься. К слову, соблазненный перспективами экс-участник телестройки, даже
не задался этим вопросом. На радостях он собрал вещи и отправился в путешествие.
Однако уже в Европе до Шалюкова дошло, что его пригласили
сниматься в фильмах для взрослых. Молодого человека привезли в студию, где
обнаженные актеры и актрисы ублажали себя и друг друга на камеру. Никиту
попросили ласкать свое тело, а потом удовлетворить девушек.
Ошарашенная звезда "Дома-2" принял единственное на тот
момент верное решение – бежать куда глаза глядят. Как стало известно Dom2Life.ru, побег дался
ему нелегко, но уже сегодня он должен вернуться в Россию.
Шалюков понимает, что деньги, которые потратили на его
проживание и перелет придется возвращать. Как скоро к молодому человеку придут
разъяренные работодатели, покажет время.