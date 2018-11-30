В пятницу на пленарном заседании Союза пенсионеров России глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов заявил, что сведения о приостановке выплаты пенсий работающим пенсионерам не соответствуют действительности.

В пятницу на пленарном заседании "Союза пенсионеров России" глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов заявил, что сведения о приостановке выплаты пенсий работающим пенсионерам не соответствуют действительности, передает ТАСС.По словам Дроздова, данная информация — мошенничество чистой воды. Он подчеркнул, что решений о том, чтобы не платить пенсии работающим пенсионерам, нет.Он напомнил, что изначально рассматривалось три варианта решения вопроса с выплатой пенсий работающим пенсионерам.Дроздов отметил, что был вариант не платить, не платить половину и — не индексировать. Глава ПФР пояснил, что в итоге выбран самый мягкий вариант, но он стоит 300 миллиардов на 2019 год.В законодательстве при этом ничего не изменилось, с 1 января индексации пенсии работающим пенсионерам не будет, если человек перестает работать, то на все пропущенные коэффициенты, пенсия ему будет сразу увеличиваться и выплачиваться в текущем размере со всеми коэффициентами.С 1 января страховые пенсии неработающих пенсионеров вырастут на 7,05%, средний размер пенсии в РФ составит 15,4 тысяч рублей в месяц.