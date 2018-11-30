В ОБСЕ внимательно следят за развитием дела в отношении арестованного на Украине руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

В ОБСЕ внимательно следят за развитием дела в отношении арестованного на Украине руководителя портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского."Свобода выражения и свобода СМИ относятся к фундаментальным обязательствам всех государств-участников ОБСЕ", — напомнил генсек организации Томас Гремингер, добавив, что страны должны способствовать созданию условий для профессиональной деятельности журналистов.С повышенным вниманием за процессом следят и в МИД ФРГ. "Мы поддерживаем требование ОБСЕ в отношении украинской стороны об ускорении процесса. Мы поддерживаем свободу СМИ во всем мире и продолжим наблюдать за этим делом", — подчеркнули в ведомстве.Между тем, по мнению председателя областного совета итальянской области Венето Роберто Чамбетти, преследование Вышинского выглядит плохо срежиссированным процессом."Из того, что я слышал, все позволяет предположить, что речь идет о нарушении фундаментальных прав человека, а это неприемлемо", — сообщил РИА Новости итальянский политик, добавив, что наличии доказательств, опровергающих вину журналиста, его арест предстает как цензура в отношении человека, который пытался говорить правду."Весь процесс выглядит неумелым, срежиссированным. К сожалению, подобные ситуации в прошлом имели печальный исход. Я надеюсь, что я ошибаюсь и что факты меня опровергнут", — заключил Чамбетти.Аналогичной позиции придерживается и финский правозащитник Йохан Бекман. "Дело Вышинского крайне политизировано, и это пример нового витка информационной войны Запада против России", — уверен он. По мнению Бекмана, киевские власти в данном случае являются лишь исполнителями, а вот что именно делать диктуют американские и британские спецслужбы. "Важно противостоять этой войне. Вышинскому можно пожелать только терпения и мужества", — подчеркнул Йохан Бекман.Служба безопасности Украины задержала Кирилла Вышинского в мае 2018 года по обвинению в государственной измене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. В настоящее время его арест продлен до 28 декабря.Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию, назвал ситуацию беспрецедентной, так как Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции".