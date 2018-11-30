В предстоящие выходные дни условия погоды в средней полосе европейской части России будут приближаться к норме - атмосферное давление понизится, среднесуточная температура повысится, увеличится высота снежного покрова, сообщает Центр погода ФОБОС.

В предстоящие выходные дни условия погоды в средней полосе европейской части России будут приближаться к норме — атмосферное давление понизится, среднесуточная температура повысится, увеличится высота снежного покрова, сообщает Центр погода ФОБОС.В Москву потепление придет в воскресенье, пройдут небольшие, но продолжительные снегопады, в субботу мину 5-7 градусов, в воскресенье минус 2-4.В Санкт-Петербурге от минус 2 до минус 5, облачно, в воскресенье пройдет небольшой снег.В приполярных областях похолодает только на востоке. В Мурманске минус 1 — плюс 1, в Нарьян-Маре в субботу от мину 1 до плюс 1, в воскресенье минус 5-7. В Сыктывкаре в субботу 1-3 градуса ниже ноля, в воскресенье не выше минус 13.К Черноземью тепло придет с юга. В Липецке, Воронеже в субботу минус 5-7, в воскресенье ноль — минус 2, мокрый снег.Потеплеет и в Поволжье. В Пензе, Ульяновске, Нижнем Новгороде в субботу минус 9-12 градусов, в воскресенье минус 4-6, небольшой снег.В нижнем течении Дона и Волги без осадков не обойдется, снег будет переходить в дождь и наоборот. В Ростове-на-Дону, Волгограде и Астрахани от минус 1 до плюс 2.На Урале, в зоне влияния атмосферного фронта, будет облачно, пройдет небольшой снег. В Екатеринбурге, Челябинске минус 7-9.В Западной Сибири, в гребне антициклона, будет морозно. В Новосибирске мороз до 22-26 градусов, в Томске и Красноярске минус 30-33.На юге Дальнего Востока обойдется без существенных осадков. В Хабаровске и Благовещенске минус 9-12, во Владивостоке 2-5 градусов выше ноля, солнечно.